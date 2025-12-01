Antonela Roccuzzo le dio un giro a la tendencia y apostó por un wide leg XXL

Antonela Roccuzzo es una de las mujeres tendencia de las redes sociales, gracias a su estilo fashionista y elegante. En cada evento en el que participa, ya sean partidos, entrenamientos o fiestas de gala, logra marcar la tendencia que se usará en cada temporada, siguiendo con la comodidad que encuentra en cada una de las prendas. Es así como se permitió elegir uno de sus favoritos y darle un giro inesperado. Esta vez optó por el wide leg XXL, y sorprendió con un look canchero.

Antonela Roccuzzo

Amante del wide leg XXL: Antonela Roccuzzo marcó la tendencia canchera con un look city style

Antonela Roccuzzo es una fanática del pantalón wide leg, que le permite comodidad y una vuelta canchera a los looks que luce para diferentes ocasiones. Sin embargo, ella es una conocedora de la moda y las mejores tendencias de cada temporada. Es así como elige lo diferentes atuendos y les da un giro inesperado. En las últimas horas, enamoró a sus seguidores con diferentes postales de uno de sus últimos conjuntos, marcando un estilo city style e ideal para ir a la cancha.

Con un top negro, combinó una campera que llegaba a su cintura, de cuero marrón. La misma iba en composé con su pantalón favorito de color gris y tiro alto. El wide leg se destaca por su pierna ancha, pero ella decidió darle un giro más, y hacerlo XXL. De esta manera, le daba un estilo más canchero al look, y lograba tapar sus tacos, mostrando solo la punta de ellos. Finalmente, lo terminó con una mini bag ancha y elegante, enamorando a todos con su estilo.

El pantalón wide leg XXL de Antonela Roccuzzo

El favorito de Antonela Roccuzzo: el wide leg y los cargos

Antonela Roccuzzo sabe cuáles son las mejores tendencias, y se despidió de los skinny jeans desde el comienzo de las últimas temporadas. Los pantalones de moda que marcó se destacan por ser holgados y cómodos, permitiendo su combinación con partes superiores ceñidas al cuerpo, para darle un toque de sensualidad, o amplias para seguir con el estilo street urban. Sin embargo, en diversos de sus looks, eligió el wide leg y los cargos como sus favoritos, y los marcó como la mejor opción.

Los favoritos de Antonela Roccuzzo

Sus seguidores de Instagram y expertos fashionistas no tardaron en dar a conocer su punto de vista y halagar la elección de la esposa de Leo Messi al momento de elegir atuendo para disfrutar de un partido de fútbol. Antonela Roccuzzo volvió a demostrar que es una conocedora de las tendencias de la moda, y una amante del wide leg, dándole una vuelta de tuerca al elegir el XXL y lookearlo con su estilo elegante y comfy.

A.E