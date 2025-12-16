Con un sofisticado look pink, Pampita brilló en el cumpleaños de Sarah Burlando: tendencia y comodidad

El 15 de diciembre, Sarah Burlando celebró sus tres años con una mega fiesta temática en la que no faltó la diversión y emoción, teniendo a la niña como la gran protagonista al mostrarse feliz por la magia del evento. Pampita fue una de las invitadas destacadas del evento y como una de las madrinas de la cumpleañera la acompañó en cada momento de la especial tarde. Junto a Barby Franco se mostraron cómplices compartiendo risas y la alegría de sus dos hijas.

El look de Pampita en el cumpleaños de Sarah Burlando

Por la tarde del lunes, el Palacio Sans Souci se transformó en el fondo del mar con la gran fiesta de Sarah Burlando, con temática sirenitas. Barby Franco estuvo detrás de cada detalle para la gran celebración de los tres años de su hija y todo salió tal como lo planificaron, con una exitosa diversión para todos los invitados, niños y adultos. Pampita fue una de las grandes figuras que dijo presente en el cumpleaños, acompañada por su hija, Anita García Moritán, que comparte una estrecha amistad con la agasajada.

Como ya es costumbre, al ser una exponente de la moda, Pampita eligió el look perfecto para la ocasión, con una de las últimas tendencias de la temporada primavera-verano. La modelo siguió la paleta de colores de la temática y lució un outfit total pink, pero en tono pastel con un conjunto sastrero.

Con un diseño minimalista, las dos piezas de chaleco y pantalón conformaban un look fresco, con un corte entallado en la parte superior y fluido en la inferior, el conjunto fue ideal para la tarde en la que se registraron temperaturas primaverales. De calzado su elección fue acorde al look con sandalias negras on taco fino. La modelo completó su estilismo luciendo su larga cabellera suelta y al natural.

Por su parte, Anita García Moritán fue alineada con su mamá al lucir un look cómodo y fresco para la ocasión, con un vestido color blanco con textura de corte simple y sin mangas y con volados, combinado con sandalias clásicas del mismo tono. Madre e hija se destacaron durante el evento al celebrar con gran alegría el nuevo año de Sarah Burlando.

Pampita es una de las seis madrinas de Sarah Burlando y es una de las grandes amigas de Barby Franco, manteniendo un vínculo estrecho que le heredaron a sus hijas que son grandes compañeras de aventuras, y la gran celebración de la pequeña fue otro de los momentos que las cuatro disfrutaron vivir juntas.