Este lunes regresa a la televisión MasterChef Celebrity, el reality de cocina preferido de los argentinos. Antes del estreno, Luis Ventura filtró cómo fue la primera pelea con Germán Martitegui durante la competencia y lo tildó de "pelado buchón".

Se filtró cómo fue la primera pelea entre Luis Ventura y Germán Martitegui en MasterChef Celebrity

Luis Ventura reveló detalles de las grabaciones y sorprendió con su sinceridad al hablar del jurado más temido, Germán Martitegui. “Con el pelado buchón me mato, ya directamente es el pelado, me está criticando cosas que él me dijo hacerlas así”, aseguró en diálogo con Catalina Dlugi en Agarrate Catalina.

Luis Ventura

Ventura también contó que sus platos “son muy básicos” y que eso generó algunas chicanas por parte de Damián Betular, Germán Martitegui y Donato de Santis. “A veces me dice: ‘¿Por qué no le pusiste un poco de azúcar?’. Pero cuando le echás azúcar, te contesta: ‘¿De dónde sacaste que había que ponerle?’. Vos me lo dijiste. Es tremendo. En cualquier momento le revoleo un buñuelo de verdura”, lanzó entre risas.

Más allá de las discusiones, el presidente de Aptra reconoció que es solo un “intuitivo de la cocina”, y que la experiencia lo saca de su zona de confort. “Cuando falta el cocinero en casa, agarro una sartén y una cacerola, sé hacer unas papas fritas o una sopa. Pero MasterChef, con Wanda a la cabeza, me pone en un lugar completamente diferente y desconocido”, expresó.

Germán Martitegui

Con el retorno de MasterChef Celebrity a la pantalla de Telefe, bajo la conducción de Wanda Nara, el público volverá a disfrutar de desafíos, emociones y cruces inolvidables entre los famosos y el exigente jurado. Y todo indica que, con Luis Ventura entre los participantes, las peleas y las risas estarán más que aseguradas.