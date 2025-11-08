Ángel de Brito confirmó que Eugenia Tobal renunció a MasterChef Celebrity y los motivos de su salida hicieron estallar a los fanáticos de la actriz. El conductor de LAM (América TV) reveló cuál fue la hiriente frase que le dijo Germán Martitegui a la participante y que detonó en su drástica decisión.

Se supo la frase de Germán Martitegui que llevó a la renuncia de Eugenia Tobal de MasterChef Celebrity

Tras confirmarse la renuncia de Valentina Cervantes, una nueva baja sacudió a MasterChef Celebrity: Eugenia Tobal también decidió abandonar el reality. Según reveló Ángel de Brito en LAM (América TV), la actriz tomó la drástica decisión luego de un tenso cruce con Germán Martitegui durante una de las grabaciones. El conductor dio a conocer cuál fue la frase del jurado que habría herido profundamente a la participante y motivado su salida.

Durante su programa, el periodista explicó que en las grabaciones del reality suelen producirse intercambios mucho más intensos de los que luego se muestran en televisión, debido al trabajo de edición. Uno de esos momentos se habría dado durante un desafío muy especial, en el que los participantes debían preparar un plato dedicado a un ser querido.

Según contó el periodista, Tobal eligió hacer un brownie en homenaje a su mamá, y fue en ese contexto cuando se dio el comentario que la descolocó por completo. “Ella hizo un brownie en el capítulo del llanto y la emoción dedicado a los parientes, y el brownie tenía que ver con su mamá, por lo que el comentario de Martitegui no gustó porque le removió cosas”, relató Ángel.

Eugenia Tobal en MasterChef Celebrity

Aunque no trascendió la frase exacta, el tono del intercambio habría sido lo suficientemente doloroso como para que Eugenia Tobal decidiera dar un paso al costado. La actriz, que venía mostrando un perfil bajo y sensible en el certamen, finalmente optó por priorizar su bienestar emocional y abandonar la competencia.

Quiénes son los otros dos participantes que renunciaron a MasterChef Celebrity

La salida de Eugenia Tobal se suma a otras dos bajas que sorprendieron al público en esta nueva temporada del reality de cocina más visto del país. El primero en abandonar el certamen por decisión propia fue Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y referente de la cumbia argentina.

Su despedida ocurrió durante la primera gala de eliminación, emitida el domingo 19 de octubre, en un programa que combinó humor, emoción y música. Lescano fue el protagonista absoluto de la noche: hizo bailar al estudio con uno de sus clásicos, presentó un plato cargado de historia familiar y, en medio de los aplausos, anunció que debía dejar la competencia para cumplir con sus compromisos musicales.

MasterChef Celebrity

Esta semana, se conoció que Valentina Cervantes, pareja del futbolista Enzo Fernández, también había decidido abandonar MasterChef Celebrity. Según trascendió, la influencer optó por alejarse del programa para enfocarse en su familia y en nuevos proyectos personales.