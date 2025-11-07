De Zaira Nara y Mica Tinelli a Germán Martitegui y Flor de la V: los mejores looks en un evento de moda y tendencias

Zaira Nara y Mica Tinelli, Germán Martitegui y Flor de la V tienen algo en común. Todos son grandes fashionistas a los que les gusta vestirse y seguir las nuevas tendencias. Por eso el jueves 6 de noviembre participaron de un gran evento para conocer los principales anticipos para el 2026.

India Arana y María Susini.

Y ellos mismos, con sus looks, adelantaron los que serán los ítems más vistos del verano, tanto en la ciudad como en la playa, para el día y la noche. El dress code sugerido para esta jornada especial era “interstellar edge”. Una consigna inspiraba a los invitados a sumar un toque metálico o de color a sus looks, creando una atmósfera futurista y sofisticada.

De Zaira Nara y Mica Tinelli a Germán Martitegui y Flor de la V: los mejores looks

Agustina Casanova, Flor de la V, Cale Ruggeri confirmaron que los shorts serán un item indispensable de la temporada verano 2026. Cada una de ellas los lookeó con distintos accesorios para adaptarlos a su propio estilo.

Agustina Casanova

La conductora y modelo Agustina Casanova apostó por un total black, un mega cinto con tachas y botas de caña alta. Cale Ruggeri también se vistió con shorts y toda de negro, pero le sumó un top asimétrico y un toque de brillo.

Cale Ruggeri

Flor de la V

Flor de la V es una gran fanática de la moda y siempre está atenta a vestirse siguiendo las últimas tendencias. Para esta noche especial eligió un look total white con short y blusa con mangas armadas y volumen que le daban un estilo más romántico.

Germán Martitegui

Lizardo Ponce

Germán Martitegui, fiel a su estilo clásico, apostó por un look que nunca queda mal ni pasa de moda: traje y remera negra y zapatillas blancas. Impecable. En cambio el influencer Lizardo Ponce se animó con una chaqueta con estampa y cierre, super tendencia.

Zaira Nara

Zaira Nara fue una de las que más brilló en la noche con un vestido corto de gamuza de líneas simples y escote en v pronunciado, que combinó con unas esclavas doradas y un peinado con ondas.

India Arana, la hija de Facundo Arana y María Susini, muy al estilo de su padre, eligió un jean recto, una remera negra y cinturón y campera de cuero. Su madre, en tanto, apostó por un look más sexy con un solero blanco de breteles finos que dejaba ver un brasier de encaje negro.

India Arana y María Susini

Gegé Neumann también fue al evento con su hija, Helena Otamendi, que se está iniciando en el mundo del modelaje y la música, y es su gran compañera. La modelo apostó por un traje negro con remera a rayas. Helena con un look super juvenil de short de jean y musculosa blanca.

Gegé Neumann y Helena Otamendi.

Mica Tinelli, por su parte, se animó a una combinación super tendencia: chocolate más negro. Eligió un clásico blazer negro, un indispensable del guardarropas, con un pantalón chocolate con finas rayas y una remera blanca básica. Un look para estar cool sin complicarse demasiado.

Minerva Casero

Minerva Casero y Rochi Igarzabal fueron de las más elegantes de la noche. Minerva eligió vestirse toda de negro, con un pantalón al cuerpo y un top con breteles finos. Completó el look con joyas de Swarovski, un maquillaje muy natural y un peinado recogido. Igarzabal se lució con una blusa plateada con escote halter que le quedaba increíble.

Rochi Gardiazabal

Una noche de moda y tendencias

El Alcorta Edition es un evento que fusiona moda, arte, belleza, música y gastronomía en una experiencia multisensorial única. Hubo instalaciones artísticas, lanzamientos en vivo, juegos de realidad aumentada y propuestas interactivas.

Además de una serie de desfiles sobre una gran pasarela enmarcada por una pantalla circular suspendida. Las marcas que participaron del evento presentaron propuestas en las que se destacaron los brillos metálicos, el denim reversionado, una sastrería relajada y una paleta que combina tonos neutros con acentos vibrantes.