Germán Martitegui, uno de los chefs más reconocidos del país y jurado de MasterChef Celebrity, el programa más visto de la televisión argentina, acaba de abrir su nueva propuesta en Recoleta: Tegui Café. En este espacio —que combina gastronomía y moda en formato pop-up— se puede disfrutar de una merienda cuidada al detalle, con productos artesanales y una carta que refleja la elegancia y el sello del reconocido cocinero.

Cuánto cuesta una merienda para dos personas en la nueva cafetería de Germán Martitegui en Recoleta

Desde su apertura en agosto, Tegui Café, la nueva propuesta de Germán Martitegui, se convirtió en uno de los favoritos de Recoleta. Con su estilo elegante, su cuidada carta y un ambiente que combina moda y gastronomía en formato pop-up, el lugar refleja a la perfección el sello del reconocido chef, que además brilla como jurado en MasterChef Celebrity, el programa más visto de la televisión argentina.

Una de las combinaciones más elegidas por los visitantes es el clásico tostado con dos cafés con leche, ideal para una merienda a dúo. En la cafetería, un flat white o un cappuccino cuesta entre $4.500 y $5.000, mientras que un sándwich tostado individual ronda los $14.000. De esta forma, una merienda para dos personas puede costar alrededor de $28.000, dependiendo de las bebidas seleccionadas.

El nuevo café de Germán Martitegui

Además, el menú incluye irresistibles opciones dulces como croissants ($3.000), budines ($4.000), alfajores artesanales ($5.000) y los originales cubos laminados con crema pastelera o dulce de leche de búfala ($7.000). Para quienes buscan una experiencia más completa, el brunch “Rene’s”, con jugo, café, sándwich y un dulce a elección, tiene un valor de $50.000.

Sobre esta nueva etapa, Germán Martitegui contó: “Siempre imaginé tener un lugar así, más cercano al día a día de la gente. Acá se puede venir a tomar algo rápido, charlar un rato en la vereda o disfrutar de una pausa sin la formalidad de un restaurante”. De esta manera, el jurado de MasterChef Celebrity se mostró feliz con su nuevo emprendimiento.