Tras confirmarse la renuncia de Valentina Cervantes a MasterChef Celebrity, Eugenia Tobal anunció su salida del reality de Telefe. Ángel de Brito fue el encargado de dar la noticia y reveló cuáles fueron los motivos que la llevaron a tomar la drástica decisión.

Los motivos por los que Eugenia Tobal se va de MasterChef Celebrity

Después de la salida inesperada de Valentina Cervantes, otro golpe sacudió a MasterChef Celebrity: Eugenia Tobal decidió abandonar el certamen de cocina de Telefe. La actriz, que venía destacándose por su desempeño en las últimas emisiones, habría tomado la decisión luego de un incómodo momento con Germán Martitegui.

La información fue dada a conocer por Ángel de Brito en LAM (Amérita TV). Según el conductor, la artista se mostró molesta por algunas actitudes del jurado. “Está harta de algunos dichos del jurado y hay uno que fue el colmo”, explicó, sin dar nombres al principio. Luego confirmó que el conflicto involucró al jurado del reality y que ocurrió durante una prueba muy emotiva.

Durante esa jornada, Eugenia preparó un brownie inspirado en su mamá, pero la devolución del chef no habría sido la esperada. “El comentario no le gustó por qué le removió cosas. Le dijo Martitegui '¿Qué tenes en la cabeza cómo vas a presentar esto?”, detalló el periodista. El comentario de Germán Martitegui habría sido lo suficientemente fuerte como para llevarla a repensar su continuidad.

Eugenia Tobal

Aunque todavía no hubo una confirmación oficial ni un comunicado del canal, la noticia generó sorpresa entre los seguidores del programa. Eugenia Tobal era una de las participantes más queridas por su buena energía y compromiso. Su partida deja un vacío en la competencia y reaviva el debate sobre los límites en las devoluciones del jurado.