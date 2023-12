Selena Gomez, es muy discreta en cuanto a su vida personal en redes sociales, pero esta vez sorprendió a sus seguidores al presentar a su nuevo novio, Benny Blanco. La noticia dejó atónitos a sus fanáticos, quienes descubrieron una conexión interesante con Justin Bieber.

Selena Gomez presentó a su nuevo novio y descubrieron que tiene algo en común con Justin Bieber

La cantante decidió hacer pública su relación con el productor, y lo peculiar de esta noticia es que Benny colaboró en varias canciones con su exnovio, Justin Bieber. Recordemos que la relación entre el canadiense y la estadounidense tuvo altibajos que no terminaron de la mejor manera.

Selena Gomez presentó a su nuevo novio y descubrieron que tiene algo en común con Justin Bieber

Selena compartió una foto junto a Benny en sus historias de Instagram y, ante las críticas de sus fanáticos, salió a defender de su relación. A través de Lo Mas Popu, se publicaron algunos comentarios de la cantante a sus seguidores: "No lo entiendo. Si realmente te preocupas por mí, nunca he estado más feliz. Si no puedes aceptar mi felicidad, entonces no estés en mi vida".

Selena Gomez presentó a su nuevo novio y descubrieron que tiene algo en común con Justin Bieber

Selena Gomez presentó a su nuevo novio y descubrieron que tiene algo en común con Justin Bieber

Selena Gomez presentó a su nuevo novio y descubrieron que tiene algo en común con Justin Bieber

Sin embargo, los fanáticos de Selena Gómez expresan su desaprobación hacia la relación con Benny Blanco debido a comentarios negativos que el músico hizo sobre la cantante en 2020. "Selena es una desesperada, lanzó una línea de maquillaje, un programa de cocina y más canciones para adquirir más fama. Tiene que aprender de su ex, Justin Bieber, ya que él no ha hecho nada de eso para tener fama", afirmó el productor.

Selena Gomez presentó a su nuevo novio y descubrieron que tiene algo en común con Justin Bieber

Desde las historias de Lo Mas Popu, se percataron de que Benny Blanco comparte algo más en común con el ex de Selena Gómez además de haber colaborado: ambos son del mismo signo del zodiaco, Piscis.

AF.