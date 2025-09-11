El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo a su hijo, Mateo Messi, por su cumpleaños número 10: "El de los abrazos fuertes"

Antonela Roccuzzo compartió un sentido mensaje por el cumpleaños número 10 de Mateo Messi, en el que destacó rasgos que lo identifican dentro de la dinámica familiar. Con una expresión cálida, la modelo lo definió desde lo afectivo, en un gesto que reflejó el fuerte vínculo entre madre e hijo.

Antonela Roccuzzo le dedicó unas tiernas palabras a Mateo Messi por su cumpleaños

En las últimas horas, la esposa de Lionel Messi compartió en sus redes sociales una imagen del menor durante un partido de la selección argentina, acompañada de un mensaje cargado de cariño. “Feliz cumple, Matu. El que siempre nos hace reír, el que llena la casa de alegría, el de los abrazos fuertes. Gracioso, divertido, feliz, qué hermoso es celebrarte hoy y siempre. Te amamos bebé”, escribió.

Cabe destacar que Mateo Messi nació el 11 de septiembre de 2015 en Barcelona, y desde pequeño demostró un carácter espontáneo y alegre que suele aparecer en los videos y fotos compartidos por sus padres. A lo largo de los años, protagonizó momentos divertidos que los fanáticos recuerdan con cariño, como sus gestos durante los partidos o sus ocurrencias en eventos familiares.

El posteo que realizó Antonela Roccuzzo en su cuenta de Instagram no solo celebró el cumpleaños de su hijo, sino que también ofreció una mirada íntima a la dinámica familiar. La elección de palabras cargadas de sentimientos que reflejaron el estilo propio del niño, destacando su sentido del humor, su energía y su forma de expresar cariño.

En la misma línea, la imagen que eligió para acompañar su publicación muestra a Mateo Messi en el estadio Monumental con el conjunto de Argentina. A su vez, fue tomada durante el último partido de Lionel Messi por las eliminatorias para el Mundial 2026 con el seleccionado, donde salió a la cancha junto a sus tres hijos.

La publicación recibió miles de “me gusta” y comentarios de seguidores que se sumaron a los saludos para el menor. Muchos de los mensajes destacaron la naturalidad de las palabras de Antonela Roccuzzo y la ternura que transmite. El posteo, además, se alinea con el estilo que la empresaria consolidó en sus redes sociales, que va desde mensajes breves hasta fotos íntimas de su familia.

Antonela Roccuzzo acompañó el cumpleaños número 10 de Mateo Messi con una dedicatoria que lo identifica por su forma de expresar cariño. La elección de palabras reflejó una mirada íntima sobre su personalidad y el vínculo que comparten madre e hijo. En una fecha significativa para la familia, optó por destacar aquello que representa al niño en el día a día.

VDV