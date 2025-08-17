El sentido mensaje de Evangelina Anderson a sus hijos por el Día del niño: "Tengan claro que el dinero no es todo"

Evangelina Anderson eligió el Día del Niño para compartir una reflexión íntima y cargada de sentimientos. Con una mirada sincera hacia el futuro de sus hijos, dejó un mensaje que pone en primer plano el amor, la humildad y la importancia de crecer con conciencia. Sus palabras, lejos de lo superficial, trazan una guía emocional que acompaña a sus hijos en cada etapa.

Evangelina Anderson compartió un sentido mensaje para sus hijos por el Día del Niño

Evangelina Anderson se expresó con ternura en el Día del Niño, dejando un mensaje que va más allá de la celebración. En sus palabras, se destaca una enseñanza clara: el dinero no lo es todo cuando se trata de formar personas con valores. La modelo compartió una dedicatoria que combina afecto y convicción, con frases que invitan a reflexionar.

Evangelina Anderson, Bastian, Lola y Emma Demichelis

En medio de una jornada cargada de ternura y recuerdos, la presentadora compartió en sus redes sociales un mensaje profundo y emotivo dedicado a sus tres hijos, Bastian, Lola y Emma Demichelis. “Le pido al cielo me permita verlos convertidos en grandes seres humanos, con humildad, con valor, dignidad y con mucho amor para ofrecer a los demás”, escribió en el posteo, que superó los 50 mil likes en pocas horas.

El mensaje, acompañado de una foto de Evangelina Anderson junto a sus tres hijos, se aleja de cualquier tono superficial y se centra en valores esenciales. “Que tengan claro que el dinero no es todo, que todos somos lo mismo, que algunos ricos en dinero y otros más de ilusión, pero al final del camino de la misma condición”, expresó, marcando una postura clara sobre la importancia de la empatía y la igualdad.

Por su parte, la publicación también se centró en palabras de aliento sobre el futuro de los niños, con una mirada esperanzadora pero cargada de protección. “Van a llegar tan lejos como ustedes se lo propongan. Acuérdense de no separarse del camino. Si sienten que no avanzaron, no se detengan; recuerden que todo tiene solución, solo tienen que buscar la respuesta en el fondo de su corazón”, continuó.

Para esta ocasión, Evangelina Anderson se declinó por el Día del Niño para dejarles un mensaje que trasciende lo material y se enfoca en el crecimiento personal. “Luchen contra todo y alcancen sus metas, no se desesperen si tarda en llegar, todo llega si luchan por eso, solo hagan lo correcto y se les cumplirá”, agregó.

Cerró el posteo con una frase que conmovió a todos sus seguidores: “Emprendan su vuelo, no tengan miedo de caer, porque ahí siempre y aunque no esté presente y no puedan verme, los voy a ver y proteger, esperando para darles mi mano. Feliz día”. Su publicación fue recibida con cientos de comentarios que destacaron la sensibilidad del mensaje.

Evangelina Anderson inició el Día del Niño con un gesto que refleja su forma de acompañar a Bastian, Lola y Emma Demichelis en el crecimiento. El sentido mensaje a sus hijos, donde les recuerda que el dinero no es todo, deja en evidencia su compromiso con una crianza basada en valores, respeto y amor.

