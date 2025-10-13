Así fue el cumpleaños de Soledad Pastorutti: Show gigante, torta con la gente y Mirtha Legrand como invitada estelar

Soledad Pastorutti cumplió los 45 años, el pasado 12 de octubre. Sus seres queridos no dudaron en dejarle tiernos mensajes por las redes sociales, al igual que sus fanáticos en todos los posteos. Sin embargo, en ningún momento, dejó de lado su pasión por la música y su gente. Es por eso que decidió celebrarlo a lo grande, con un show espectacular, una torta compartida con sus seguidores y junto a Mirtha Legrand como invitada estelar.

El cumpleaños de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti es una de las cantantes argentinas más queridas por todos. Su amor por el folklore y la cultura nacional la llevó a ser una de las más seguidas en redes sociales, y a marcar la música del país. Este ícono cumplió 45 años el domingo 12 de octubre, y no se alejó de su arte en ningún momento. Por el contrario, llevó a cabo un increíble show en el teatro de la calle Corrientes, donde disfrutó con sus fanáticos y con la diva, Mirtha Legrand.

Durante el espectáculo, llegó vestida con una pollera y un saco elegante total white, la gran conductora. Su presencia se destacó en el público, y la propia Soledad le agradeció su visita. “Yo quiero homenajear a una de las mujeres que ha venido a verme esta noche. Quiero agradecerle el esfuerzo de haber venido, sé que fue a ver a Julio Bocca temprano al Colón y se vino hasta acá. Esto es para vos, una réplica del poncho que revolee en Cosquín hace casi 30 años”, expuso la cantante, quien se acercó a saludar a Mirtha Legrand.

Seguido a esto, y tras haber brillado sobre el escenario, salió del salón y se encontró con que su público también le hizo una grata sorpresa. Todos ellos se encontraban rodeando la salida del teatro, haciendo un circulo frente a una decoración de globos dorados y blancos. Ella se mostró sorprendida, y sopló las velas en una torta de temática musical y elegante, frente a las cámaras de los celulares de todos los presentes. Sin dudarlo, se tomó fotos con ellos y recibió el canto especial de cada uno de sus oyentes.

Soledad Pastorutti tuvo su celebración de cumpleaños de la mejor manera posible, rodeada de sus fanáticos, que la acompañan desde el primer día. La artista es uno de los íconos de la Argentina, gracias a sus canciones folklóricas que marcaron en diversas generaciones. Este lunes, y tras una celebración ideal, ocurrirá el final de La Voz Argentina, programa del que es múltiple campeona, por su capacidad de elegir talentos reconocidos entre los tantos amateurs del concurso.

A.E