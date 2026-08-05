"Siempre quise casarme": La confesión de la Joaqui durante el concierto de Rosalía

Este martes 4 de agosto, Rosalía volvió a deslumbrar al público con su tercer show en el Movistar Arena. La artista española sorprendió al subir al escenario junto a varias invitadas especiales, entre ellas, La Joaqui. En medio de su reciente separación de Luck Ra, la referente del RKT abrió su corazón frente al público presente, habló de su relación con el cantante cordobés y reveló un dato clave sobre los motivos que llevaron al fin del romance.

La Joaqui abrió su corazón en pleno show de Rosalía

La Joaqui y Luck Ra decidieron poner punto final a su relación a principios de julio. Sin embargo, la confirmación pública de la ruptura llegó recién hace una semana. En ese contexto, la intérprete fue quien más se mostró afectada por la separación y la primera en referirse al tema, tanto en sus redes sociales como en transmisiones por streaming y entrevistas para programas de espectáculos. En medio de ese torbellino de emociones, la cantante participó de la tercera presentación de Rosalía en Buenos Aires, donde volvió a abrir su corazón y compartió una nueva reflexión sobre el final de su historia de amor.

Todo comenzó cuando la cantautora española la invitó a participar del tradicional confesionario del show. Allí, en un ambiente de luces tenues, la anfitriona a su lado y los fanáticos expectantes, Joaquina compartió una profunda reflexión sobre su última historia de amor: “Criada en los ’90 y en la idealización de Disney, siempre soñé con casarme. Toda la vida, nunca se me dio. Y un día me encontré con un príncipe azul. Y me enamoré ciegamente, perdidamente, locamente. Vi que estaba a punto de chocar y aceleré, como toda motomami”.

Visiblemente conmovida, la cantante continuó con su relato y recordó el vínculo que mantuvo con Luck Ra: “Este príncipe azul era encantador. Es encantador, de hecho. Su encanto no se fue”. No obstante, lanzó una revelación que dejó a todos sorprendidos: “De hecho, él fue quien se desencantó conmigo”. Ante esto, Rosalía intentó consolarla diciéndole que eso no era posible, pero la solista se mantuvo firme en su postura: “Es posible, es posible. El amor a veces se gasta de tanto usarlo”.

Luck Ra y La Joaqui | Instagram

La confesión de La Joaqui en el concierto de Rosalía

A través de la dinámica del confesionario, La Joaqui retomó el relato de aquella historia de amor. “Bueno, resulta que este príncipe encantador un día me hace una invitación especial, mi persona especial, a un viaje especial en un lugar especial. Con planes especiales. En una fecha especial. Se viene mi propuesta. Soñé con esto desde que soy chiquita. Llegó”, relató. Intrigada por la historia, Rosalía le preguntó cómo se había preparado para ese momento tan esperado.

Entre risas y emoción, la cantante respondió: “El viaje era de siete días, así que en mi maleta de siete días preparé siete outfits de sorpresas románticas. Porque si este hombre me va a proponer, quiero que me recuerde como la mujer más hermosa que alguna vez vio. Me puse el outfit el primer día y la propuesta no sucedió. El tercero igual, tampoco sucedió”, explicó. Finalmente, fue el cuarto día el que marcó su romance para siempre: “Al cuarto llegó la propuesta. Pero no era de compromiso. Era de separación”.

Frente a la ovación del público, la española no pudo disimular su emoción y destacó su valentía a la hora de hablar de uno de los momentos más difíciles de su vida sentimental. “Nadie ha venido a confesarse de esta manera”, le dijo. Además, se animó a dejarle un mensaje que rápidamente generó los aplausos de los allí presentes: “Tú hablas y estás escribiendo barras de fuego todo el rato. Es increíble. Y te voy a decir una cosa: tú nunca has sido una perla, tú eres el océano entero”. Finalmente, se despidió de su amiga con una poderosa muestra de cariño: “Te quiero. Toda la felicidad del mundo para ti. Te mereces el mundo entero. Gracias, mi Joaqui”.

Cabe destacar que, horas más tarde, la exnovia de Luck Ra replicó algunas de las secuencias de esta charla íntima en sus redes sociales donde añadió como epígrafe: “Mi corazón nunca es mío porque siempre lo doy”. En esta misma línea, en uno de los clips, se la puede ver sosteniendo las rejas del confesionario y resaltar: “Entonces entendí que mi perla era yo, porque cada vez que elijo a alguien, me dejo de elegir a mí”.

De esta manera, en medio de un predio colmado por fanáticos, La Joaqui brindó detalles por primera vez sobre cómo fue el final de su romance con Luck Ra. Con el humor y la franqueza que la caracterizan, la cantante relató una parte íntima de su historia de amor y compartió con el público los sentimientos que atravesó durante ese proceso.