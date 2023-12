Silvina Escudero desde hace unas semanas viene intrigando y preocupando a sus seguidores, luego de que usara sus redes sociales para escribir y publicar mensajes enigmáticos y frases impactantes que, confirmaban que algo grave estaba sucediendo en su vida.

A raíz de esto comenzaron a surgir todo tipo de especulaciones, no obstante, la bailarina finalmente decidió romper el silencio y compartir los eventos que la llevaron a alejarse de las redes sociales. Explicó que había pasado por una cirugía abdominal, destacando que se encuentra en excelente estado y que la próxima semana le retirarán los puntos. Mencionó la utilización de una faja, lo cual ha limitado su participación en actividades como la pileta y la exposición al sol. A pesar de estas precauciones, aseguró sentirse bien y en proceso de recuperación, aunque reconoció tener un ligero hinchazón. Este relato brindó a sus fanático algo de tranquilidad.

Así quedó la panza de Silvina Escudero tras la operación abdominal

Ahora, durante la jornada de este viernes, Silvina Escudero sorprendió a todos al postear una historia en donde deja ver su panza, tras la operación. Aunque sigue sin revelar por qué le hicieron una cirugía, se dejó ver muy feliz y positiva de que le habían quitado la faja. Además, bromeó junto a su hermana Vanina: "Nos copiamos hasta en la salud y en la enfermedad", escribió la mediática mientras dejaba ver el outfit para la pileta que decidió usar.

"Ayer me sacaron la faja. Estamos mejorando de a poco", aseguró una positiva Silvina Escudero. Por otra parte, Estefi Berardi en Mañanísima develó que habló con la actriz y esta le contó que su situación de salud era complicado: "Estoy juntando fuerzas para producir ese material’. Estoy hablando de Silvina Escudero. Me autoriza a decir, si bien ella no quiere contar y es muy personal, lo contará cuando ella sienta hacerlo. Está pasando ‘un momento complicado y delicado’, son las palabras que me puso, que me agradecía mucho la preocupación. No quiere contar el qué”, destacó la exangelita.

