Sofía Calzetti impone el abrigo cropped como la tendencia furor de la temporada

Sofía Calzetti es fanática del estilo comfy con guiños modernos. En una de sus últimas publicaciones, la modelo se mostró dando un paseo con su hija Olivia y cautivó con la prenda protagonista de su outfit. Se trata de un abrigo cropped que se destaca por sus detalles y su color tendencia.

El look street style de Sofía Calzetti que se llevó toda la atención en redes sociales

Sofía Calzetti volvió a captar todas las miradas con un look street style que combina comodidad, estilo y tendencia en partes iguales. En una postal cotidiana, pero cuidadosamente lograda, la pareja de Sergio "Kun" Agüero apostó por un outfit relajado donde una prenda logró ser el centro de atención.

En la imagen en cuestión, Sofía Calzetti se encuentra caminando por las calles de Londres con su hija Olivia en brazos, en una escena que mezcla ternura y moda. Lejos de llevar un look producido, la joven eligió una estética effortless, ideal para el día a día, pero sin resignar identidad fashionista.

Sofía Calzetti

El protagonista del outfit es su abrigo cropped en tono chocolate, uno de los colores clave de la temporada. El diseño de líneas rectas y con botones a la vista se encuentra confeccionado en un tono marrón profundo que se impone como uno de los favoritos del otoño-invierno. Este tipo de prendas, de largo a la cintura o apenas por debajo, no solo estilizan la figura sino que también permiten jugar con las proporciones, especialmente cuando se combinan con prendas ajustadas como leggings o jeans skinny, tal como hizo Sofía Calzetti.

Sofía Calzetti

El color, por su parte, no es un detalle menor. El chocolate se posiciona como una alternativa sofisticada al negro, aportando calidez y versatilidad. Además, esta tonalidad funciona tanto en looks monocromáticos como en combinaciones neutras, y eleva instantáneamente cualquier conjunto básico. En este caso, Sofía Calzetti lo integró a la perfección con piezas oscuras que lograron armonía visual.

A este abrigo lo combinó con un suéter gris oscuro y un pantalón de jean ceñido, lo que reformó la comodidad del look. Estas piezas permiten que la chaqueta se luzca sin competir. Asimismo, sumó botas de cuero en tono negro, ideales para caminar largas distancias sin perder estilo. Su estilismo se completó con su impronta natural: cabello recogido en una cola prolija y maquillaje minimalista, lo que reforzó ese aire relajado y moderno que define toda la propuesta.

Los accesorios que lució Sofía Calzetti para su look urbano y sofisticado

En cuanto a los accesorios que acompañaron el outfit de Sofía Calzetti, se destaca uno en particular por su guiño al lujo clásico. Se trata de un bolso negro de Chanel de cuero acolchado y cadena dorada, una pieza icónica que eleva el outfit y suma sofisticación. Otro elemento que causó interés en sus seguidores es el uso del portabebé con estampa animal print, que no solo cumple una función práctica sino que también suma un toque trendy al conjunto, rompiendo con la sobriedad de la paleta de colores.

Sofía Calzetti

"Que la vida nos encuentre siempre juntas recorriendo hijita hermosa", escribió Sofía Calzetti y cosechó una lluvia de "likes" por parte de los usuarios que siguen su contenido fashionista en Instagram. Entre los "Me gusta" se encuentra el de Cami Homs, quien también suele compartir sus looks. Como era de esperarse, el posteo se llenó de halagos para la empresaria y su pequeña. "Qué hermosas", "Lindas", "Cancherísimas", fueron algunos de los tantos comentarios.

De esta manera, Sofía Calzetti impone el abrigo cropped como la tendencia de la temporada otoño invierno y demuestra, una vez más, que con piezas clave, colores en tendencia y una actitud descontracturada se puede lograr un atuendo actual y funcional, donde un solo ítem es el protagonista.