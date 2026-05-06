Sofía Calzetti mostró fotos de su infancia y sorprendió por el gran parecido con su hija Olivia

Sofía Calzetti se muestra más activa que nunca en su red social, donde comparte su experiencia como madre primeriza y el crecimiento de su negocio textil. En esta oportunidad, la pareja de Sergio Kun Agüero dejó ver algunas postales de su infancia y causó mucha ternura al confirmar el gran parecido con su hija Olivia.

Las adorables fotos retro de Sofía Calzetti que confirman su parecido con Olivia

La nostalgia se volvió protagonista en la cuenta de Instagram de Sofía Calzetti, quien decidió abrir el baúl de los recuerdos y compartir con sus seguidores dos fotos inéditas de su infancia que no tardaron en generar ternura y una comparaciones inevitable con su pequeña Olivia, fruto de su amor con Sergio Kun Agüero.

En la primera imagen, se la puede ver siendo apenas un bebé, en brazos de su madre y mirando fijo a cámara, con una expresión dulce que rápidamente conquistó a sus seguidores. En la segunda postal, en cambio, aparece disfrutando de un momento familiar en una pileta, usando pañal y rodeada de sus seres queridos, en una escena típica de verano que despertó comentarios positivos y halagos.

Sofía Calzetti de bebé y Olivia, su hija

Sin embargo, más allá de la ternura que generaron las fotos, lo que realmente llamó la atención fue el increíble parecido con su hija Olivia, que actualmente tiene un año y siete meses. Los rasgos, la mirada y hasta los gestos fueron señalados por muchos usuarios, que no tardaron en remarcar lo similares que son madre e hija a la misma edad.

Sofía Calzetti de bebé junto a su familia

Cabe destacar que, lejos de ocultar el rostro de su primogénita, Sofía Calzetti comparte imágenes de su pequeña desde que nació. Por esta razón, los internautas pueden notar lo parecidas que son. Además, la modelo deja ver los distintos momentos de su vida cotidiana como mamá, con imágenes donde se la ve disfrutando de la crianza, los juegos y los primeros descubrimientos de Olivia.

Estos posteos suelen generar una gran repercusión, tanto por la dulzura de las escenas como por el vínculo cercano que reflejan. En esta ocasión, el contraste entre el pasado y el presente fue lo que terminó de cautivar a todos. Las fotos de su niñez no solo permitieron conocer un poco más de su historia personal, sino que también dejaron en evidencia que su niña heredó mucho más que su sonrisa. De esta manera, Sofía Calzetti mostró fotos de su infancia y sorprendió el parecido con su hija Olivia.

Sofía Calzetti se sinceró sobre la crianza de su hija Olivia

Sofía Calzetti volvió a conquistar a sus seguidores con un posteo cargado de ternura. La influencer compartió una serie de imágenes en blanco y negro junto a su hija Olivia, la niña de un año que tuvo con su pareja Sergio "Kun" Agüero, y rápidamente generó una ola de reacciones por parte de sus miles de seguidores.

En las fotos que subió a su cuenta de Instagram, se las puede ver muy unidas, en un abrazo íntimo que refleja la conexión madre e hija. Sofía Calzetti posó con un blazer informal y su cabello suelto con ondas suaves. Olivia, por su parte, se mostró con un peinado recogido y un look total black. La joven sonríe a cámara mientras que su pequeña mira hacia un costado. La elección del blanco y negro le aporta un aire artístico y atemporal a las postales, que no tardaron en llenarse de “likes" y halagos.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

Además de las fotografías, lo que más llamó la atención fue el profundo mensaje que acompañó el posteo. “El éxito como padres es que en la adultez tus hijos te elijan. Leí esta frase y quedó grabada en mí”, comenzó escribiendo Sofía Calzetti. Luego, abrió su corazón y reflexionó sobre el vínculo que busca construir con su hija Olivia: “Mi mayor deseo es que cuando vos hija no me ‘necesites’ más me elijas para poder compartir la vida al lado tuyo… un café, una charla, un consejo, un viaje… y que ese vínculo que construimos todos los días sea siempre un lugar al que quieras volver”.