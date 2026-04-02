El tierno gesto de Olivia para recibir a su papá, el Kun Agüero después de su operación

Sergio "Kun" Agüero atraviesa un momento de recuperación tras sufrir una fuerte lesión durante un partido por la segunda fecha de la Copa de la Liga Senior +35. El exjugador contó que la zona afectada fue su tobillo, por lo que debió someterse a una operación de urgencia. Ahora, instalado nuevamente en su casa, compartió una escena con su hija Olivia que causó mucha ternura.

Sofía Calzetti mostró quién cuida al Kun Agüero en su recuperación y cosechó una lluvia de corazones

Luego de la preocupación que generó su lesión dentro de la cancha, Sergio "Kun" Agüero llevó tranquilidad al confirmar que fue operado con éxito del tendón de Aquiles y que ya comenzó con su recuperación. El exfutbolista se había lesionado mientras jugada con la camiseta del equipo Senior de Independiente contra River Plate.

Sergio "Kun" Agüero

Sin embargo, la rápida atención y posterior intervención quirúrgica hizo que la evolución fuera favorable desde el primer momento, permitiéndole comenzar cuanto antes con el proceso de recuperación y llevar tranquilidad tanto a su entorno como a sus seguidores. De hecho, el propio Kun Agüero se encargó de contar que todo salió bien, despejando dudas sobre su estado de salud.

Más allá del parte médico, en las últimas horas hubo un momento que logró captar toda la atención y mostró el costado más íntimo de la recuperación que lleva a cabo en su hogar, donde vive con su pareja Sofía Calzetti. Mediante sus historias de Instagram, la joven empresaria fue la encargada de subir un video cargado de amor y ternura en el que Olivia, su pequeña hija en común, es protagonista absoluta.

Sergio "Kun" Agüero y su hija Olivia

El video que muestra la dulce complicidad entre el Kun Agüero y su hija Olivia

En el clip se puede ver que la pequeña de un año y medio es la encargada de cuidarlo y también de decorar el yeso que lleva el Kun Agüero en su pierna. Mientras el exjugador descansa en el sillón de su casa, la niña se entretiene dibujando con un fibrón negro. "A ver dáselo al papi", se lo escucha decir pero Olivia se niega y continúa concentrada en su "obra" de arte.

Sergio "Kun" Agüero la deja seguir y disfruta de la divertida escena que comparten juntos. Sofía Calzetti, por su parte, filma cada instante en el que su primogénita agrega más trazos sobre el yeso de su papá y él la observa con una sonrisa cómplice.

Lejos de cualquier dramatismo, el momento entre padre e hija refleja una cotidianeidad cargada de amor que evidencia la complicidad entre ambos. El video no solo conmovió por su dulzura, sino también porque mostró cómo el Kun Agüero atraviesa este proceso: rodeado y acompañado de sus seres queridos, y en la tranquilidad de su residencia de Buenos Aires.

Así el tierno gesto de Olivia para recibir a su papá, el Kun Agüero, después de su operación por una grave lesión captó la atención de los usuarios de las redes sociales y cosechó una lluvia de corazones. Sofía Calzetti publicó la filmación en sus historias de Instagram para compartir la dulce recuperación de su pareja.