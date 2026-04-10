Así es el moderno living black and white del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Luego de que se accidentara en pleno partido y se sometiera a una cirugía en su tobillo, el Kun Agüero se encuentra recuperándose en su casa de Buenos Aires junto a su pareja, Sofía Calzetti, quien también es madre de su hija Olivia. Mediante su red social, la joven empresaria dejó ver su living y cautivó a sus seguidores.

Luminoso y con un estilo en tendencia: el living del Kun Agüero y Sofía Calzetti deslumbró en las redes

El living del Kun Agüero y Sofía Calzetti refleja a la perfección una estética moderna donde el equilibrio entre lo moderno y lo emocional se vuelve protagonista. Con una clara impronta black and white, el espacio combina diseño, calidez y detalles personales que elevan la decoración.

A primera vista, lo que domina es una paleta cromática bien definida: blanco, negro y tonos neutros. Las paredes blancas con molduras aportan sofisticación clásica, mientras que los muebles en negro, como la mesa ratona que se ve el video que subió Sofía Calzetti a sus historias de Instagram, suman contraste y carácter. Este juego visual es clave dentro de la tendencia blanco y negro, que apuesta por ambientes limpios, elegantes y atemporales.

El Kun Agüero y Sofía Calzetti

Entre los elementos más destacados aparece un gran ramo de flores blancas y verdes, dispuesto en un jarrón de vidrio. Este detalle rompe con la rigidez monocromática y aporta frescura y vida al espacio. Además, este complemento funciona como un recurso frecuente en este tipo de decoración: suavizan el lugar sin perder la armonía estética.

Sobre la mesa, los objetos decorativos refuerzan el estilo contemporáneo: libros de diseño como el de Tom For que se encuentra a la vista, velas aromáticas y difusores con varillas. Todos ellos suman capas de sofisticación. Asimismo, parecen elegidos estratégicamente con la idea de ambientar el sitio siguiendo una lógica minimalista, es decir adornar pero sin sobrecargar.

Otro punto clave es la presencia de fotografías en blanco y negro enmarcadas. Estas imágenes personales no solo acompañan la estética general del living, sino que también aportan un costado íntimo y emocional. Lejos de ser un espacio frío, logra transmitir calidez a través de estos recuerdos familiares. En los cuadros se puede ver al Kun Agüero y Sofía Calzetti posando con su hija Olivia, y en otras junto a Benjamín, el hijo que tuvo el exfutbolista con Gianinna Maradona.

Arte abstracto y tendencia black and white

En uno de los sectores del living del Kun Agüero y Sofía Calzetti, un cuadro de arte abstracto en blanco y negro refuerza la identidad visual. Este tipo de obras es muy utilizado actualmente, ya que aporta dinamismo sin romper con la paleta elegida. Cabe destacar que la pareja no eligió este tipo de decoración al pasar sino que buscó ambientar este espacio con el estilo más elegido en el último tiempo. La tendencia black and white en interiores es el favorito de muchas personas por su versatilidad y elegancia.

El living moderno y black and white del Kun Agüero y Sofía Calzetti

Se basa en el contraste entre los colores blanco y negro, generando ambientes visualmente impactantes pero armónicos. También, permite jugar con texturas, como maderas, telas, vidrio, metal, para evitar que el ambiente resulte plano. En el caso del living del Kun Agüero y Sofía Calzetti, esta tendencia se adapta a la perfección a una impronta de vida moderna, donde el diseño convive con lo cotidiano. Sin embargo, la clave está en el balance: combinar piezas de diseño con objetos personales.

En resumen, así es el moderno living black and white del Kun Agüero y Sofía Calzetti: espacio funcional, estético y con identidad propia decorado con la tendencia blanco y negro, el más elegido este 2026 en interiores por su estilo sofisticado y minimalista.