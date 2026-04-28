El mini look de Olivia, la hija de Sofía Calzetti, para afrontar la llegada del frío polar

Sofía Calzetti volvió a llamar la atención al subir una dulce postal de su hija Olivia, fruto de su amor con Sergio "Kun" Agüero. La joven, quien se muestra cada vez más activa en su red social, mostró que su primogénita sobrellevó el frío que comenzó a sentirse los últimos días con un tierno atuendo tejido en tono pastel. Al igual que su estilo minimalista chic, armó un conjunto similar para la niña y apostó por una propuesta monocromática.

Olivia, la hija del Kun Agüero y Sofía Calzetti, marcó tendencia con su look otoñal

Con la llegada de las bajas temperaturas a Buenos Aires, Sofía Calzetti volvió a compartir parte de su intimidad familiar y sorprendió con el adorable look que eligió para Olivia, la hija que tiene junto a Sergio "Kun" Agüero. A través de sus historias de Instagram, la empresaria textil mostró el outfit invernal de su pequeña de un año y medio, dejando en evidencia su pasión para la moda incluso en el universo infantil.

El conjunto elegido se destacó por su estética monocromática en tonos rosa pastel, una paleta que no solo transmite dulzura, sino que también se posiciona como una de las grandes tendencias en moda para niños. En la imagen publicada en la red social se puede ver a Olivia Agüero en el living de su casa y con un peluche en el mismo color. La pequeña, que también lleva chupete, se muestra luciendo un set tejido compuesto por un sweater de cuello alto y un pantalón haciendo juego.

Sofía Calzetti y su hija Olivia

Ambas prendas con detalles de nubes blancas aportaron un aire lúdico y tierno al look, y cautivaron a los usuarios de las redes sociales. El diseño no solo resultó encantador a nivel visual, sino también funcional. Las prendas tejidas son clave para el invierno, ya que brindan suavidad y abrigo sin resignar comodidad, algo fundamental en una etapa donde el movimiento y la libertad son esenciales. Además, el conjunto permitió que Olivia, la hija de Sofía Calzetti y Sergio "Kun" Agüero, se moviera con total naturalidad por cada rincón de su hogar.

El mini look de Olivia, la hija de Sofía Calzetti

El calzado trendy y aliado del otoño que llevó Olivia, la hija de Sofía Calzetti y Sergio "Kun" Agüero

Otro detalle que completó el estilismo de Olivia fueron las botitas en color beige con leve plataforma y corderito. Este calzado sumó calidez y armonía al outfit, manteniendo la coherencia cromática sin quitar protagonismo al atuendo principal.

Sergio Kun Agüero y Sofía Calzetti junto a Olivia

Su beauty look también llamó la atención: su peinado consistió en dos pequeñas colitas con gomitas rosas, que reforzaron la estética delicada y cuidada. Más allá de lo adorable del look, esta propuesta refleja una tendencia en crecimiento: los conjuntos monocromáticos en moda infantil. Este tipo de estilismo no solo simplifica la elección diaria, sino que también aporta elegancia y cohesión visual, incluso en los más chicos.

De esta manera, el mini look de Olivia, la hija de Sofía Calzetti, para afrontar la llegada del frío polar marcó tendencia y causó mucha ternura en los seguidores de la emprendedora, quienes destacaron la combinación entre abrigo, comodidad y estilo en un outfit que refleja las claves de la moda infantil actual.