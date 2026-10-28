Sofía Calzetti mostró las últimas postales entre el trabajo, la familia y el entrenamiento

Sofía Calzetti compartió una serie de fotografías que retratan distintos aspectos de su presente. Bajo la frase "La vida últimamente", la pareja de Sergio Agüero reunió recuerdos de sus días recientes, entre los que aparecen algunos integrantes de su familia. El posteo permite asomarse a una parte de su vida personal.

La emprendedora seleccionó situaciones que van desde sus compromisos profesionales hasta las pausas que encuentra entre una ocupación y otra. El recorrido ofrece una mirada a sus hábitos y preferencias, a través de momentos que decidió registrar y dar a conocer a sus seguidores.

Los momentos familiares de Sofía Calzetti junto al Kun Agüero y Olivia

Una de las postales muestra a Sofía Calzetti junto a Sergio "Kun" Agüero dentro de un auto. El exfutbolista luce una campera clara sobre una remera blanca; ella, una prenda negra y el pelo atado. Ambos miran hacia la cámara, en una selfie tomada desde el asiento del acompañante.

Sofía Calzetti y el Kun Agüero juntos

La relación comenzó en 2019 y atravesó distintas etapas, incluida la mudanza a Manchester durante la carrera deportiva del exdelantero. Ahora comparten la crianza de Olivia, que en septiembre cumplió dos años. Al hablar de la educación de la pequeña, reconoció que no siempre coinciden a la hora de establecer límites, pero destacó la participación de los dos en las tareas de cuidado. "Siempre los dos presentes, hacemos un buen equipo", expresó al describir cómo se complementan como padres. La niña también aparece en el carrusel. En una de las imágenes viste una campera de peluche rosa claro y lleva el cabello recogido. Se acerca a unos animales de pelaje oscuro, ubicados detrás de una cerca de madera, y extiende una mano hacia ellos.

Olivia durante una salida al aire libre.

En otra toma, esta vez en blanco y negro, la pequeña acaricia a un cordero en un camino rodeado de árboles. Lleva un abrigo claro, medias blancas y botas oscuras, con el cabello sujeto en un rodete. El animal permanece junto a ella durante ese acercamiento. Hace un mes celebró su segundo cumpleaños con una fiesta con una decoración que incluyó globos en tonos pastel y figuras de animales, además de juegos y un pequeño vehículo de carrera con el que se entretuvo.

ZETTIA y los entrenamientos de Sofía Calzetti

En el apartado dedicado a sus proyectos, Sofía Calzetti incluyó una toma del cartel de ZETTIA, su firma de indumentaria deportiva. El emprendimiento tiene un papel importante en su actividad profesional y surgió después de una búsqueda personal que comenzó cuando vivía en Inglaterra.

Durante una entrevista con María Laura Santillán, explicó que empezó a hacer ejercicio para encontrar una ocupación propia durante su estadía en Manchester. Esa costumbre se combinó con su interés por la moda y terminó dando forma a un proyecto de ropa para entrenar, del que hoy es directora creativa.

El cartel de ZETTIA y una mesa con vistas al mar.

En octubre presentó "Primera", una colección inspirada en cuatro pioneras del deporte argentino: Elba Selva, Mary Terán de Weiss, Noemí Simonetto y Jeanette Campbell. También adelantó que planea abrir su primer local a la calle en Palermo, aunque hasta el momento no se confirmó una fecha de inauguración.

El mismo posteo incluye una mesa servida frente a una amplia ventana, con vista al mar y al sol cerca del horizonte. Sobre la mesa hay un café, un plato de comida y un ramo de flores, además de recipientes transparentes que completan el ambiente. No se indicó en qué lugar fue tomada la imagen.

En otra selfie, la creadora de la marca combina una chaqueta negra de botones con jeans celestes. Tiene el pelo peinado hacia atrás y sujeto en una cola de caballo, y sostiene el teléfono con una mano. Detrás se observa un interior de paredes revestidas en tonos cálidos.

Uno de los looks de Sofía Calzetti y una sesión de cuidado personal.

La actividad física reaparece en dos autorretratos realizados en un ascensor. En el primero, lleva una prenda deportiva clara con cierre y sostiene una botella de agua, acompañada por una colchoneta roja enrollada. Los reflejos permiten apreciar la vestimenta desde diferentes ángulos. Para el segundo eligió un conjunto oscuro de entrenamiento, además de los mismos accesorios. En esta ocasión se recogió el pelo en un rodete y posó con el teléfono levantado. Los dos retratos anticipan otra parte del material, vinculada con la práctica deportiva que lleva adelante.

Dos conjuntos deportivos que la empresaria mostró en redes sociales.

El interés por el movimiento tiene antecedentes en su historia. Cuando recordó las dificultades de su vida en Manchester, contó que entrenar le permitió encontrar un espacio propio lejos de familiares y amigos. Más adelante, aquella afición también influyó en el rumbo de su marca. El carrusel incluye, además, un video en blanco y negro en el que practica boxeo con guantes frente a otra persona, encargada de sostener las manoplas. Se la observa lanzar distintas combinaciones de golpes y atender las indicaciones que recibe durante el ejercicio.

La secuencia transcurre en un salón con ventanales y espejos. Ambas se desplazan de un lado a otro a medida que avanza la práctica, en la que alternan golpes y movimientos defensivos. El fragmento permite ver una de las disciplinas que incorporó a sus entrenamientos.

La empresaria recordó que compatibilizar la maternidad con el trabajo le llevó tiempo. Según contó, debió adaptarse a una nueva organización después del nacimiento de su hija y, con el crecimiento de la pequeña, fue encontrando una dinámica que le permite continuar con sus responsabilidades. Con "La vida últimamente", Sofía Calzetti compartió una mirada a sus días con Sergio "Kun" Agüero y Olivia, junto con parte de su trabajo en ZETTIA y sus rutinas deportivas. Así quedó reflejado el presente que eligió mostrar en su cuenta de Instagram.