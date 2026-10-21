Sofía Calzetti, mamá de Olivia Agüero: "La maternidad te cambia todo"

Cuando tenía 21 años, Sofía Calzetti dejó la Argentina para instalarse en Manchester junto al “Kun” Sergio Agüero (38). La relación había comenzado en 2019, y aquella mudanza marcó un antes y un después en su vida. Lejos de su familia, de sus amigas y de los espacios que formaban parte de su rutina, tuvo que adaptarse a una ciudad nueva mientras acompañaba la carrera del entonces delantero del City. Lo que al principio era una aventura también la enfrentó a una realidad muy diferente de la que conocía. “Me choqué por primera vez conmigo misma”, recuerda en diálogo con CARAS.

Sofía Calzetti junto a su hija, Olivia.

Sofía Calzetti, de superar un primer fracaso a lanzar su marca de indumentaria

En aquel momento, entrenar su físico se convirtió en una forma de sentirse bien y encontrar un espacio propio. A eso se sumaba su gusto por la ropa y por todo lo vinculado con la moda. Sin saberlo todavía empezaba a conectar dos intereses que años más tarde se transformarían en su proyecto profesional. Pero el camino no fue fácil: su primer intento como emprendedora en el exterior no funcionó, y tuvo que cerrar esa etapa para volver a empezar desde cero en la Argentina. Y volver a apostar por sí misma tampoco le fue sencillo. “Fue un dolor enorme, me sentí fatal, pero tuve la valentía de volver a apostar y arrancar”.

Sofía Calzetti.

Durante todo ese proceso, el apoyo de su pareja fue importante. Sofía confiesa que el Kun le dio el sustento económico inicial para desarrollar su proyecto, mientras ella encontraba su lugar en un universo laboral que no siempre había tenido claro. “Hay personas que saben que nacen para algo. A mí me costó más encontrar lo mío”, admitió. Hoy, esa búsqueda tiene nombre propio: Zettia, su propia marca de indumentaria con la que además presentó la nueva colección de primavera-verano. La propuesta toma como inspiración a cuatro pioneras del deporte argentino: Elba Selva (81) y las recordadas Mary Terán de Weiss, Noemí Simonetto, y Jeanette Campbell. A través de ellas la colección celebra a las mujeres que se animaron a abrirse camino. Para la influencer, el concepto también tiene una dimensión personal de empezar de nuevo, aprender de los tropiezos y animarse a construir algo propio.

Sofía Calzetti habló de la maternidad junto al Kun Agüero: "Hacemos un buen equipo"

Pero su vida no gira únicamente alrededor del trabajo. Sofía es junto a Sergio la mamá de Olivia, de dos años, y la crianza de su hija abrió una nueva etapa para ambos. Ella ya conocía la faceta paterna del exfutbolista a través de Benjamín (17), su hijo mayor, pero vivir la experiencia de tener una hija en común les permitió construir su propia dinámica familiar. Con un padre presente desde el primer momento que se involucró de lleno en la crianza, a la hora de poner las reglas en casa surgieron algunas diferencias. “Él quizás es un poco más flexible en algunas cosas y yo soy la que trato siempre de poner límites”, contó. Sin plantearlo como un motivo de conflicto, la diseñadora destacó que logran complementarse. “Siempre los dos presentes, hacemos un buen equipo”, remarcó.

A la izquierda, el ejercicio de Sofía Calzetti junto a Olivia. En el centro, el Kun Agüero y Sofía con su hija. A la derecha, Sofía y Olivia.

La llegada de Olivia también modificó sus prioridades y la obligó a encontrar otra manera de organizarse: “La maternidad te cambia todo un poco”, explicó al recordar que le costó adaptarse al nuevo ritmo y a perder parte de su independencia, aunque con el tiempo encontró una forma de combinar el trabajo y la vida familiar: “Ahora que Olivia tiene dos años, es muchísimo mejor. Siempre soñé con tener una nena y que fuera mi compañerita. Ojalá que sea así toda la vida”.

-¿Se imagina con otro emprendimiento a futuro?

-Me encanta todo lo relacionado con la decoración, pero hoy necesito concentrarme en hacer crecer a Zettia. La marca tiene apenas dos años y todavía hay mucho por construir. Entre la maternidad, la casa y el trabajo, no me queda demasiado espacio para pensar en otro proyecto. Siempre digo que el que mucho abarca, poco aprieta. Quizás más adelante, cuando la marca camine un poco más sola, pueda arrancar otras cosas...

Así, obstinada y emprendedora, Sofi Cazetti habló con CARAS sobre su maternidad, como se rehizo de un primer fracaso como emprendedora y su apuesta con Zettia, la marca de indumentaria que sacó adelante con la ayuda del Kun y perseverancia propia.

Fotos: Irina Conesa.