Sofía, la niñera de los hijos de Marley, contó cómo consiguió ese trabajo y el primer regalo que le hizo a Mirko, ayudada por bomberos

Sofía Chiodi, la niñera de los hijos de Marley, Mirko y Milenka, ganó gran popularidad tras aparecer en las redes sociales junto al conductor y los pequeños durante su estadía en Estados Unidos para vivir de cerca el Mundial 2026 y alentar a la Selección Argentina. En este contexto, fue la propia Sofía quien reveló cómo consiguió ese trabajo y contó cuál fue el primer regalo que le hizo al nene de 8 años, con la especial ayuda de los bomberos.

El storytime de Sofía, la niñera de los hijos de Marley: su trabajo como “nanny viajera”

A través de su cuenta personal de Instagram, Sofía Chiodi respondió una de las preguntas que más recibe de sus seguidores: “¿Cómo conseguiste el trabajo de niñera viajera?”. Ante la consulta, la especialista en infancias contó cómo llegó a convertirse en la persona encargada de cuidar a los hijos de Marley y cómo comenzó esta particular experiencia laboral. “Los envidiosos dirán que fue por contactos, y tienen razón. Igual, ojo al piojo, que la tuve que currar porque hay un océano de por medio que nos separa”, explicó entre risas.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka | Instagram

La joven aclaró que el puesto no surgió a través de una plataforma de búsqueda laboral ni de una convocatoria tradicional. Según relató, el conductor, por medio de recomendaciones, ya había pensado en ella y se puso en contacto para conocerla. Este anhelo hizo que el presentador de Telefe viaje personalmente a España para conocerla en persona y empezar a establecer contacto con el niño. A partir de allí comenzaron a realizar videollamadas junto a Mirko, quien en ese momento tenía tres años y estaba próximo a cumplir cuatro.

En esos primeros encuentros, Sofía buscó la manera de generar un vínculo con él e intentar ganarse su confianza. En este marco, la entrevista que tuvo con el comunicador descubrió una gran forma de acercarse a él mediante un punto de conexión en una de sus grandes pasiones: los bomberos. “Él estaba fascinadísimo con los bomberos. Lo que hice fue intentar acercarme a él y crear un vínculo a través de ese gusto que tenía”, recordó.

Sofía, la niñera de Mirko y Milenka | Instagram

Así fue cómo Sofía logró ganarse el cariño de Mirko, el hijo mayor de Marley

Entendiendo la complejidad que presenta que personas nuevas ingresen a la vida de los niños, Sofía Chiodi halló la forma de ganarse la confianza de Mirko. Para ello, la maestra jardinera comenzó a involucrar a distintos cuerpos de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. Incluso encontró videos de aquella época en los que los profesionales de la capital española le enviaban saludos especialmente al mini influencer.

“Hola, Nico, soy Sofi. ¿Dónde estoy?”, se la escucha decir en uno de los registros. Desde España, los bomberos de Madrid le enviaron un mensaje al pequeño: “Hola, amigo, ¿cómo estás? Saludos desde Madrid. Bomberos Madrid. Te están esperando. Queremos que trabajes con nosotros”.

La reacción de Mirko no tardó en llegar. “¡Wow! España, wow. Qué increíble, ¿no? ¿Estás emocionado? ¿Te gustó? Otra vez”, expresó llena de alegría Sofía, mientras buscaba mantener vivo el entusiasmo del pequeño y fortalecer el vínculo a la distancia. El gesto de los rescatistas no quedó allí: también le regalaron un pequeño muñeco al que bautizaron “Mirkito”, un detalle que ayudó a afianzar aún más el vínculo entre la niñera y el hijo de Marley.

Lo que comenzó con una serie de videollamadas a miles de kilómetros de distancia terminó convirtiéndose en el primer paso de una relación que cambiaría por completo la vida de Sofía Chiodi. La creatividad, la dedicación y la conexión genuina con Mirko, hicieron que la especialista en infancias logre ganarse un lugar en el corazón del pequeño y, poco después, convertirse en una pieza fundamental de la familia de Marley. Así fue como aquel particular vínculo nacido a través de los bomberos y un regalo especial terminó abriéndole las puertas a una de las familias más conocidas y queridas de Argentina, y dando inicio a una historia que con el tiempo se transformaría en una experiencia única junto a ellos.