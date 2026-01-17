Maru Botana apostó por las botas blancas en un evento top y logró un look urbano con estilo

Maru Botana dijo presente en la 11.ª edición del Punta del Este Day Trip, el exclusivo encuentro organizado por Herencia Custom Garage y Ford Argentina que reunió a riders, fanáticos de las motos clásicas y modelos icónicos como el Mustang en los caminos más emblemáticos de la costa uruguaya. En ese marco, la cocinera sorprendió con un look urbano, relajado y con fuerte impronta fashion, ideal para acompañar una jornada marcada por motores, denim y espíritu aventurero.

Lejos de una producción rígida, Maru eligió un outfit cómodo, funcional y alineado con la estética del evento, pero sumó un detalle clave que elevó todo el estilismo y captó miradas.

Las botas blancas, el gran acierto del look de Maru Botana

El punto más destacado del outfit fueron las botas blancas caña alta, de diseño simple y punta redondeada. En un evento donde predominaron el cuero, el jean y los tonos oscuros, el calzado claro funcionó como un contraste audaz y moderno.

Maru Botana

Las botas no solo aportaron estilo, sino que resignificaron el look diurno y urbano, demostrando que este tipo de calzado también puede adaptarse a planes informales y al aire libre, incluso en un contexto motor y lifestyle como el Day Trip esteño.

Denim y remera gráfica: la base perfecta

Para acompañar el protagonismo del calzado, Maru Botana optó por una bermuda de jean celeste, de tiro alto y corte recto, una prenda cómoda que volvió a escena y se impone como aliada para looks de verano con onda urbana.

Maru Botana

La completó con una remera blanca con estampa gráfica, de aire vintage y mensaje canchero, que sumó personalidad sin competir con el resto del outfit. Una elección acertada para un evento que combina tradición, legado y modernidad.

El Punta del Este Day Trip marcó el inicio de las acciones del Ford Summer 2026, una propuesta que busca generar experiencias exclusivas ligadas a la aventura, la identidad y el estilo de vida. En ese contexto, el look de Maru Botana encajó a la perfección: cómodo, auténtico y con un guiño fashion que no pasó desapercibido.

Punta del Este Day Trip 2026

Con esta apuesta, Maru Botana confirmó que las botas blancas siguen vigentes y que pueden convertirse en el ítem estrella incluso en eventos dominados por el universo motor. Un estilismo que mezcla actitud, funcionalidad y tendencia, y que vuelve a demostrar que el estilo también se construye desde los detalles.

Fotos: RS FOTOS

AM