California, la hija de Sofía Zámolo, celebró su cumpleaños a lo grande: temática Hello Kitty, inflable gigante y mucha agua

Sofía Zámolo y su esposo, José Félix Uriburu, están viviendo momentos muy emocionantes. Es que, el miércoles su hija California cumplió cinco años, por lo que este fin de semana realizaron un gran festejo al aire libre para celebrar un año más de vida de su primogénita. Todas las imágenes quedaron registradas en la cuenta personal de Instagram de la modelo, donde se pudieron ver los detalles más íntimos del festejo.

Sofía Zámolo y su hija | Instagram

California, la hija de Sofía Zámolo, cumplió cinco años

Este fin de semana, Sofía Zámolo le celebró el cumpleaños a la pequeña California con una divertida fiesta a pura diversión y, especialmente, mucha agua, ideal para combatir las altas temperaturas de este sábado 1 de noviembre. La temática elegida fue Hello Kitty, que se reflejó en la decoración general, incluyendo un gran inflable blanco que fue el centro de atención de los más chiquitos.

La fashionista compartió su orgullo en redes sociales al desplegar una fotografía de la niña junto a la torta, la cual estaba cuidadosamente decorada con moños, flores y estrellas en diferentes tonalidades del rosa, junto a la palabra "Cali". Un detalle súper chic que enterneció a todos sus seguidores.

La mesa principal brilló con muffins decorados con crema, donde no faltaron los personajes más emblemáticos del tierno dibujito. Entre ellos se destacaron Kitty, Kuromi y My Melody, todos dispuestos con gran detalle para agasajar a los invitados. Con sumo orgullo la famosa estilista escribió: "Fin de un día espectacular lleno de amor, familia y amigos. Mañana comparto el festejo lindísimo que le hicimos a Cali", expresando la satisfacción por el resultado del esfuerzo.

Los detalles del festejo que preparó Sofía Zámolo

El festejo se llevó a cabo al aire libre en la lujosa casa Zámolo, ofreciendo una vista espectacular al costado de un lago. Para hacer frente al calor de la jornada, Sofía se aseguró de que los niños pudieran refrescarse, facilitándoles una manguera para que pudieran saltar y jugar. Además, se organizó una carrera de obstáculos sobre el césped, que culminaba con un aro de básquet para que los pequeños invitados pudieran desplegar toda su destreza.

Casa de Sofía Zámolo | Instagram

Al parecer, la joven madre aprovechó la ocasión para hacer un "dos por uno", ya que la celebración de los cinco años de California se fusionó con una fiesta de Halloween en su hogar. Estas postales reflejan el esfuerzo de la presentadora televisiva que siempre se esmera en preparar celebraciones a lo grande para su primogénita, combinando efemérides y temáticas para potenciar la diversión.

El cumpleaños de California fue un evento más que emotivo para la familia de Sofía Zámolo, donde se combinó el encanto de Hello Kitty, la diversión acuática y la celebración dual con Halloween. Cada detalle tuvo un propósito, desde la decoración hasta las actividades: cada una de ellas estuvo pensada para el disfrute de chicos y grandes.

NB