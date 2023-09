Sol Cwirkaluk, es la primógenita y única hija de El Polaco y Karina La Princesita que nació fruto de la relación amorosa que tuvieron en el pasado. Tiene 16 años y está comenzando a dar los primeros pasos en el mundo de la música como lo hicieron sus padres, quienes hoy son muy reconocimos en el ambiente de la cumbia.

La joven quiere ser cantante, y desde sus redes sociales comparte contantemente vídeos demostrando su talento al entonar diferentes canciones. Sin embargo, hace un día Sol publicó un carrete de imágenes, en donde la se ve luciendo una vestimenta inusual y que llamó la atención de sus seguidores.

Sol, la hija de El Polaco y La Princesita

En las fotografías que se sacó desde la comodidad de su cuarto en un espejo, la adolescente decidió usar una vestimenta que bien podría ser el uniforme de un colegio. Camisa un poco abierta y atada a la cintura, corbata, pollera cuadrille y un corpiño lencero, para elevar el look se pintó los labios de rojos y anteojos.

La vestimenta no fue bien recibida por los usuarios que siguen a la hija de El Polaco y La Princesita en Instagram, que se preocuparon ya que, al ser menor de edad, le dijeron que ‘’no daba’’ publicar dichas fotos y les pidieron a los padres que se estuvieran más atentos a ella para que no estuviera expuesta.

La publicación de Sol Cwirkaluk

‘’Sos menor de edad piba, no te expongas así con la cantidad de viejos que te siguen. Horrible ejemplo’’, ‘’Ay no es muy chiquita para esas fotos? Perdón! Pero siento q está quemando etapa.s.. vengan de a uno!’’, ‘’Por qué no vigilan las publicaciones de su hija, tiene 16 años’’, ''No da que este subiendo fotos con esa ropa'', fueron varios de los mensajes en la caja de comentarios de la publicación de Sol Cwirkaluk, la hija de Ezequiel El Polaco y Karina La princesita.

D.M