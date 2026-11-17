En una nueva etapa de su vida, Sol Mihanovich asumió un rol más activo en La Campiña, el emprendimiento familiar que sus abuelos, Mónica Cahen D’Anvers y César Mascetti, construyeron en San Pedro. Desde hace cuatro años, la cantante viaja semanalmente hasta allí y comparte con otros integrantes de su familia la responsabilidad de sostener el proyecto.

Sol Mihanovich

En una entrevista con ¡HOLA! Argentina, la artista contó cómo la muerte de su abuelo modificó la dinámica familiar y los llevó a involucrarse de otra manera en el establecimiento. La artista, que al principio se acercaba sin conocer demasiado sobre su funcionamiento, fue incorporándose de manera progresiva hasta asumir distintas tareas y aportar ideas para acompañar su continuidad.

La muerte de César Mascetti y el cambio en la dinámica familiar

La muerte de César Mascetti marcó un antes y un después en la organización familiar. A partir de lo que había dejado establecido el periodista, Sol Mihanovich, su papá, Sandra Mihanovich y su hermano comenzaron a involucrarse más activamente en La Campiña, un espacio que hasta entonces había sido gestionado principalmente por sus abuelos. La nueva etapa implicó que cada uno se acercara desde sus posibilidades y fuera encontrando su lugar dentro del emprendimiento.

Mónica Cahen D'Anvers junto a sus nietos

Para Sol, el proceso fue gradual. Al principio, comenzó a viajar a San Pedro para interiorizarse sobre el funcionamiento del establecimiento y conocer las distintas tareas que se realizaban. Sin experiencia previa en la gestión, se dedicó a escuchar, preguntar y aprender hasta que, con el paso del tiempo, empezó a aportar ideas y proponer cambios. Así, lo que inicialmente fue una manera de acompañar a su familia terminó convirtiéndose en una participación sostenida que lleva ya cuatro años.

Las tareas que asumió Sol Mihanovich para modernizar La Campiña

Sol Mihanovich se involucró especialmente en la organización y actualización de distintos aspectos de La Campiña. Al tratarse de una empresa familiar con una dinámica de trabajo cercana y muy vinculada con la comunidad de Río Tala, localidad vecina de San Pedro de donde provienen muchos de sus empleados, consideró necesario incorporar herramientas que permitieran ordenar y profesionalizar algunas áreas sin perder la esencia del lugar.

Sol Mihanovich

Entre los cambios que impulsó se encuentran la creación de bases de datos, mejoras en el taller de huerta, la renovación de las etiquetas de los productos y la implementación de un sistema de reservas para el restaurante. También participó en el lanzamiento de la tienda online y en la activación de las redes sociales, una incorporación que consideró necesaria para acompañar las nuevas formas de comunicación y comercialización..

El presente de Mónica Cahen D’Anvers y el desafío de mantener el legado familiar

Mónica Cahen D’Anvers continúa siendo una presencia habitual en La Campiña y sigue visitando el establecimiento. Sol Mihanovich contó que la gente suele acercarse con mucho cariño cuando la encuentra, una muestra del vínculo que la histórica periodista mantiene con quienes visitan el lugar. También destacó que su abuela está contenta de que los integrantes de la familia se hayan involucrado en el proyecto y acompañen su continuidad.

Sol Mihanovich junto a Mónica Cahen D'Anvers y su familia

Para Sol Mihanovich y el resto de la familia, sostener La Campiña representa un desafío que requiere trabajo y compromiso. Desde la muerte de César Mascetti, cada uno fue encontrando su lugar dentro de una dinámica que debieron aprender sobre la marcha, con nuevas responsabilidades y decisiones compartidas. Hoy, la cantante combina su actividad musical con esta tarea en San Pedro, donde busca aportar desde sus conocimientos y acompañar la continuidad de un espacio que forma parte de la historia familiar.