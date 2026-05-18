Quiénes son y a qué se dedican Sol y Sebastián, los nietos de Mónica Cahen D'anvers

Mónica Cahen D'Anvers formó una tierna familia de cuatro junto a su primer matrimonio, Iván Mihanovich. Junto a él, tuvo a sus conocidos hijos músicos, Vane y Sandra. Ellos siguieron con el legado de su mamá dentro de la vida pública, haciendo crecer su carrera dentro de la industria musical. Sin embargo, el menor de los dos tuvo familia e hizo crecer el nombre de los Mihanovich, convirtiendo a sus padres en abuelos.

Sol y Sebastián son los nietos de Mónica Cahen D'Anvers, que no dudan en demostrarle amor y apoyo a su abuela y a toda su familia. Ellos, al igual que sus abuelos, cumplieron sus sueños por separado, presentando dos perfiles diferentes. A pesar de eso, hicieron crecer el clan, cada uno con dos hijos de los que se muestran orgullosos, pero protegen de los medios de comunicación y las miradas de las redes sociales.

Sol Mihanovich, Sebastián Mihanovich, Mónica Cahen D'Anvers

Así es Sebastián Mihanovich, el nieto bajo perfil de Mónica Cahen D'Anvers

Sebastián Mihanovich es el nieto bajo perfil de Mónica Cahen D'Anvers e Iván Mihanovich, e hijo de Iván "Vane" Mihanovich. Él se crió alrededor de la música y la vida al aire libre que propuso la reconocida periodista y su segunda pareja, César Mascetti. Lejos de lo que la mayoría de integrantes de su familia optó, Sebastián se alejó de la vida pública y las redes sociales, guardando la intimidad de él y de su familia.

Según se puede ver en su foto de perfil de Instagram, que lo tiene privado, agrandó el clan Mihanovich con dos hijos pequeños que son su centro de relajación y alegría. En comparación con su hermana, no siguió el camino de la música y apuntó por su fascinación por la arquitectura. En su descripción, muestra que tiene una conexión con Bull, un estudio-showroom de Recoleta, dedicado a los diseños de muebles e interiores, los proyectos y el asesoramiento personalizado.

Sebastián Mihanovich, el nieto bajo perfil de Mónica Cahen D'Anvers

Así es Sol Mihanovich, la nieta más conocida de Mónica Cahen D'Anvers

Sol Mihanovich es la nieta más conocida de Mónica Cahen D'Anvers e Iván Mihanovich, e hija de Iván "Vane" Mihanovich. Aunque inicialmente probó suerte en el periodismo, ella siguió el camino de su padre y su tía, y apuntó por volverse una cantante reconocida de la movida porteña. Así fundó una banda con otros tres integrantes, entre los que se destaca su pareja y padre de sus hijos, Matías Onzari. Juntos van en giras internacionales con sus canciones originales, al mismo tiempo que disfrutan de la compañía de las menores y sus orgullos, Elina y Amelia.

En un momento clave de su vida, utilizó sus redes sociales para contar su propia historia de superación: A los 12 años, fue diagnosticada con un cáncer de huesos, suceso que consolidó una profunda unión familiar. El proceso de quimioterapia y recuperación fue duro, pero estuvo firmemente acompañada por sus padres y sus abuelos, logrando vencer la enfermedad y contándolo a la prensa. En la actualidad, ella se dedica a la música, presentándose con su banda o haciendo colaboraciones con su padre y su tía, y muestra sus avances a su comunidad de más de 14 mil seguidores. Sin embargo, siempre se deja lugar para disfrutar de su familia, un clan que la acompaña en todos los proyectos que se propone.

Sol Mihanovich

Sandra, Vane y Sol Mihanovich: los hijos y nietos de Mónica Cahen D'Anvers y su conexión con la música

Sandra, Vane y Sol Mihanovich son los miembros de la familia Cahen D'Anvers-Mihanovich que conectaron al clan con la música. Cada uno de ellos siguió el camino del arte, enfocándose en un estilo diferente y en mensajes personales que querían enviar. A pesar de eso, siguen siendo un equipo que comparte procesos de inspiración o canciones arriba del escenario, sorprendiendo a sus seguidores y a todos los fanáticos de la música.

El 17 de abril del 2026, decidieron dedicarle un homenaje a Mónica Cahen D'Anvers y al espacio construido junto con César Mascetti. Así lanzaron los tres un emotivo sencillo llamado "Canción de La Campiña", contando la íntima historia del emblemático establecimiento rural fundado por los célebres periodistas argentinos. El video clip fue grabado junto a la profesional y en la misma Campiña, demostrando que la familia, a pesar de los distintos proyectos, no dudan en juntarse a contar su historia con música.

Mónica Cahen D'Anvers creó una tierna familia de cuatro, junto a su exesposo y sus dos hijos, Sandra e Iván "Vane", y su clan creció al sumarse sus dos nietos y cuatro bisnietos. Sol y Sebastián, con diferentes perfiles, llevan sus pasiones a la familia mantienen el vínculo con todos los integrantes, siendo grandes compañeros de los proyectos de cada uno. Sin embargo, la nieta más conocida mantiene el amor y conexión con la música que heredó de su padre y su tía, siendo parte de colaboraciones con ellos, creando su propia banda y disfrutando de giras internacionales con sus seres queridos. Mientras tanto, el nieto bajo perfil mantiene el hermetismo sobre su intimidad y la de sus hijos, al guardarse al privado sus redes sociales y solo mostrando su trabajo alrededor del diseño de interiores.

A.E