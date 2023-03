A principios de febrero Candelaria Tinelli y Coti Sorokin anunciaron su separación y levantaron sospechas de graves problemas en la pareja porque, en redes sociales, demostraban lo mucho que se amaban. Soledad Aquino, madre de la joven, apuntó duramente contra el cantante.

En conversación con Entrometidos a la tarde, por Net TV, Soledad dijo que ve mucho mejor a Candelaria desde que terminó su noviazgo y expresó que nunca estuvo conforme con la relación. "A Coti lo adoro, pero ya tenía 4 hijos, quilombos con su ex, la celaba mucho a Candelaria… No hizo cosas muy correctas, pero no quiero hablar más, porque quiero que él tenga mucho éxito, siga genial y pueda seguir su vida solo, o con una mujer que lo banque", comenzó hablando Aquino.

Soledad contó que Coti Sorokin celaba todo el tiempo a Cande Tinelli y no la dejaba en paz. Según Aquino, el cantautor siempre quería mantener a Candelaria encerrada en su casa y que solo saliera para ir a sus conciertos. "Él era recontra celoso. La mitad de los amigos de Candelaria son gays y la celaba igual. Él era muy posesivo, muy enfermo de tenerla siempre adentro de la casa y que fuera a sus conciertos. La tenía medio sometida", cerró Soledad Aquino.

Días atrás, Candelaria Tinelli volvió a encender las llamas de aquella relación al confesar que sigue amando a Coti Sorokin. Pero no dio indicios de que vuelvan a estar juntos. Cande es una celebridad que siempre se caracterizó por su personalidad y estilo auténtico. En varias ocasiones se dio a entender que ella perdió esa esencia durante su noviazgo con Sorokin.

Guillermina Valdés reaccionó tras el comentario de Cande Tinelli

Cande Tinelli estuvo como angelita invitada en "LAM" y fue allí donde sorprendió a los televidentes al revelar que consideraba que Guillermina Valdés le hizo mal a su papá y que por ese motivo no tenía relación con ella.

Guillermina Valdés se hizo eco de los dichos de Cande y a través de su cuenta oficial de Twitter expresó: "Triste la información que me está llegando, sobre todo, porque en los años que estuve con Marce recibí mensajes de amor y agradecimiento de Cande, sobre el lindo vínculo que tenia con su papá".

