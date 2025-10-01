Soledad Fandiño compartió la receta de su mejor sopa gourmet sana, fácil, rica y llena de beneficios. En los primeros días calurosos del año, eligió una preparación casera que forma parte de su rutina y que combina ingredientes accesibles con un paso a paso simple. La propuesta se destaca por su equilibrio entre sabor, practicidad y valor nutricional.

Paso a paso cómo hacer la sopa gourmet de Soledad Fandiño

Soledad Fandiño presentó una receta que reúne lo saludable con lo sabroso, su mejor sopa gourmet pensada para acompañar los días de clima cambiante. Con ingredientes naturales y una preparación sin complicaciones, mostró cómo incorporar vegetales de forma práctica en la cocina cotidiana.

Según contó la modelo, el primer paso consiste en saltear la cebolla en una cacerola con aceite de coco: “Solo tienen que saltear 1 cebolla mediana en cubos medianos con 3 cucharaditas de aceite de coco, 1 cucharadita de sal marina”. Después se debe incorporar el curry en polvo y se mezcla bien para que los sabores se integren. Luego se agregan los boniatos cortados en cubos y el caldo de verduras.

Cuando la preparación comienza a hervir, se baja el fuego, se tapa la cacerola y se deja cocinar hasta que la preparación esté tierna. Una vez alcanzado ese punto, se apaga el fuego y se licúa toda la preparación hasta obtener una textura homogénea. “Apagan el fuego, licúan todo y lo vuelven a calentar en la misma cacerola agregando 1 taza de leche de coco (yo usé la que viene en latita)”, continuó Soledad Fandiño.

Antes de servir, se puede añadir unas gotas de limón para realzar el sabor, aunque destacó que este paso puede ser opcional. La receta que compartió la modelo puede rendir varias porciones y conservarse en la heladera por algunos días. También es posible congelarla en porciones individuales para tenerla lista en cualquier momento. Es una opción ideal para incorporar vegetales de forma práctica.

Soledad Fandiño eligió compartir esta preparación como parte de su rutina personal, en un momento del año donde los platos calientes empiezan a perder protagonismo. La sopa de boniato y curry se presenta como una alternativa sencilla, con ingredientes accesibles y un resultado que combina sabor y textura.

Todos los ingredientes para la receta de sopa gourmet de Soledad Fandiño

1 cebolla mediana cortada en cubos medianos

3 cucharaditas de aceite de coco

1 cucharadita de sal marina

1 y ½ cucharadita de curry en polvo

2 boniatos grandes cortados en cubos medianos

6 tazas de caldo de verduras

1 taza de leche de coco (preferentemente enlatada)

Gotitas de limón (opcional, para el momento de servir)

