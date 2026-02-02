Desde Turquía, y en el marco del estreno de La hija del fuego: la venganza de la bastarda en la pantalla de eltrece, la China Suárez brindó una entrevista a La mañana con Moria (eltrece), en la que no dejó por fuerte ningún tema relacionado a su vida personal al lado de Mauro Icardi. Además de desmentir rumores, la actriz lanzó una bomba que habría alertado a más de una mujer: sabe quiénes son las que le escriben a su novio. Desde famosas a personas con parejas, aseguró que tiene acceso a los mensajes que recibe el jugador.

La China Suárez sobre los mensajes que recibe Mauro Icardi

Este lunes, la China Suárez llega a la pantalla chica en una competencia directa con Wanda Nara, donde la serie La hija del fuego: la venganza de la bastarda y el reality MasterChef Celebrity (Telefe) competirán por la audiencia. En este marco, la actriz realizó diversas entrevistas promocionales, y fue en diálogo con Moria Casán que decidió hablar de su vida privada en Turquía, con Mauro Icardi.

En un repaso por diversos temas que la atraviesan, la infidelidad fue uno de ellos. Luego de asegurar que no perdonaría una infidelidad porque pierde la confianza en esa persona que la engañó. "Yo confío en Mauro, lo escucho y sé que es un hombre que no miente", indicó sobre su pareja, dejando en claro que su vínculo se basa en la verdad.

En esa misma línea, aseguró que en muchas ocasiones ve cómo muchas mujeres hablan mal de ella pero son las mismas que le escriben por privado a Mauro, buscando un acercamiento. “¿Sabés la cantidad de casadas que le escriben?”, lanzó. Y agregó: “Y las veo a todas, y las conozco a todas y él me lo muestra y yo le muestro”. Pese a que no quiso dar nombres propios, dejó en claro que son personas "conocidas" del ambiente del espectáculo y que es su propio novio quien le comparte los mensajes que recibe.

“Le mandan muchas fotos, muchos videos. Nos ha pasado en Tequila, en el boliche donde íbamos mucho cuando estábamos en Argentina. Dos o tres que estaban siempre ahí, yo estaba con Mauro. Venía un amigo y le decía ‘che, dice tal que se quiere ir con vos después de acá’”, detalló. Pero también fue ella quien aprovechó el vivo y les mandó un mensaje: "No voy a exponer a ninguna, así que que se queden tranquilas”.

En este contexto, la China Suárez reafirmó que este tipo de acciones por parte de mujeres le causan gracia ya que confía en Mauro. Sin embargo, remarcó que si en un momento está frente a una situación de su vínculo que no le gusta no tiene problemas en retirarse de ahí.

Con este mensaje directo, la China Suárez dejó en claro que conoce en detalle los mensajes que recibe Mauro Icardi por parte de mujeres conocidas del ambiente, que muchas veces son aquellas que la critican. "Es muy careta este ambiente”, determinó.