La música y la representación de la Argentina está en las manos de varios artistas de lujo que crearon su camino a través de su personalidad llamativa y su apuesta por lo diferente. Soledad Pastorutti es una de las cantantes más exitosas e importantes de la cultura, convirtiéndose en una referente del folklore moderno. Con su guitarra y su voz peculiar, logró enamorar a todos y volver a armar este ritmo musical que atraviesa la historia de los argentinos de todas las generaciones.

Es por eso que, además de en su trabajo, busca mantener un estilo de vida conectado con lo campestre, que la ayude a inspirarse para nuevos proyectos. Muchos de sus seguidores quieren seguirla y se inspiran en sus looks u objetos que tiene en la casa para marcar la misma estética. Con esta mirada hacia sus fanáticos, y lejos de la música, Soledad apostó por un exitoso negocio que fusiona su impronta personal con la moda y los objetos que se utilizan cotidianamente.

Soledad Pastorutti

Lejos de la música, el exitoso negocio de Soledad Pastorutti: merch oficial y moda campestre

Soledad Pastorutti marcó una tendencia en la moda y la música, con su fascinación por el folklore. Superando todas las expectativas de la industria musical argentina, se impuso como una de las cantantes más exitosas y encontró su pasión en canciones de su autoría con inspiración a lo tradicional y a la vida lejos de la ciudad. Es así como encontró su impronta personal entre ponchos, sombreros, botas de caña alta y un estilo de vida ligado a lo campestre.

Sus seguidores, fieles a su estilo y fanáticos de todo lo que ella realiza, no tardaron en buscar la manera de imitar e inspirarse en su artista favorita, para poder llevar sus propios objetos o prendas de moda a cada uno de sus conciertos. La realidad es que la música no viene solo con canciones o discos, sino también con merch que acompaña a cada una de las etapas del artista. Es por eso que Soledad decidió hacerse cargo del diseño de cada una de las prendas para sus fanáticos, al igual que de quedar grabada en objetos hogareños, y apostó a un exitoso negocio: Simplemente Soledad.

El exitoso negocio de Soledad Pastorutti

El exitoso negocio de Soledad Pastorutti fusiona moda con objetos ideales para el día a día, y los reúne en una tienda online oficial. El mismo permite envíos a todo el país y reúne una variada propuesta de indumentaria y accesorios inspirados de forma directa en su imagen y en su recorrido artístico. Desde ponchos y remeras con frases hasta mates y cuadernos, la cantante le permite a sus seguidores poder lucir como ella y mantener su estilo en todos los momentos del día y en sus conciertos.

Si bien el negocio no cuenta con cuenta oficial de Instagram, sí tiene una página web y la propia Soledad promociona algunos de sus diseños en su cuenta de redes sociales, donde reúne a más de 2 millones de seguidores. De esta manera, llevó su estilo campestre y moderno, las letras más impactantes de sus canciones y su imagen auténtica a los hogares de todos sus fanáticos, que la acompañan desde el inicio de su carrera.

El exitoso negocio de Soledad Pastorutti

Soledad Pastorutti, ícono de la moda cowgirl chic

El estilo campestre liderado por las celebridades sufrió una gran modificación con la apuesta que Soledad Pastorutti comenzó a hacer en la industria de la moda. Con su éxito musical y sus trabajos en la televisión, la cantante dejó en claro que la moda cowgirl no solo se basa en prendas inspiradas de estilos del exterior. Desde ponchos, sombreros, botas de caña alta y hasta pliegues o accesorios, llevó la ropa que se usa en el campo argentino y en el folklore, y le dio una vuelta de tuerca más sensual y moderna.

De esta manera, se convirtió en un ícono fashionista, de la misma manera que se volvió una referente del folklore moderno. Sin embargo, no solo aparece como influencia de la moda, sino también del estilo de vida. En su día a día, busca la conexión con el campo y el aire libre, que le permiten inspirarse para nuevos proyectos. A pesar de esto, nunca se aleja por completo de la ciudad y la vorágine, entendiendo cómo es la rutina de la mayoría de sus seguidores, y encontrando la manera de llevarles tranquilidad a través de su música.

Soledad Pastorutti, ícono de la moda cowgirl chic

Es por esto mismo que Soledad Pastorutti apostó a un exitoso negocio, que fusiona accesorios e indumentaria con su imagen auténtica y su carrera musical. Simplemente Soledad es su tienda online donde sus fanáticos pueden conseguir todos sus productos, y sentirse aún más cercanos a ella. Esto demostró su personalidad versátil y sus proyectos lejanos de la música, que se suman a otras ideas, más ligadas al mundo audiovisual, que comenzó a tomar forma en los últimos meses. Pastorutti comparte su estilo de vida y moda con todos sus fanáticos, que encuentran inspiración en la artista, como ella lo encontró en el campo argentino.

A.E