Soledad Pastorutti mostró la otra cara de su casamiento con Jeremías Audoglio: "Me quedo contigo"

Soledad Pastorutti celebró 19 años de matrimonio con una emotiva historia de amor que conquista corazones. Un recorrido lleno de momentos únicos y una historia de amor que perdura en el tiempo, la cantante compartió detalles inéditos de su vida junto a su pareja Jeremías Audoglio en un video que emociona a sus seguidores.

Soledad Pastorutti y los comienzos de su relación

Desde sus tiempos en Arequito, Santa Fe, Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio compartieron una historia que comenzó en la adolescencia, cuando aún estaban terminando la secundaria. La cantante recordó con nostalgia aquel encuentro que cambió su vida, un vínculo que fue mucho más que una amistad y que rápidamente se transformó en un amor sólido y duradero. Ella siempre expresó que Jeremías fue su primer y único novio, un dato que refleja la confianza y sinceridad que caracteriza a su relación.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio//Archivo

A lo largo de estos 19 años, la pareja consolidó una unión que trasciende las apariencias mediáticas. La artista dejó en claro en varias ocasiones que su matrimonio es un refugio y el compromiso diario son la base de su felicidad. La historia de amor que compartió en sus redes sociales es un testimonio de ese compromiso, una verdadera declaración de amor que emociona a sus seguidores.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio con sus hijas Antonia y Regina//Instagram

El aniversario fue el momento perfecto para que Soledad se abra y cuente detalles de su vida privada, algo que en muchas ocasiones mantiene en reserva. Su historia, marcada por la confianza y el respeto mutuo, demuestra que el amor auténtico puede perdurar en el tiempo si se cultiva con dedicación, y ella lo ha hecho a lo largo de los años con Jeremías.

Soledad Pastorutti y Jeremías Audoglio//Archivo

Soledad compartió un video que recorre su historia de amor

La publicación en redes sociales de Soledad Pastorutti fue un emotivo recorrido por su historia en imágenes. El video inicia con la celebración de su boda en su tierra natal, Arequito, en 2007, y continúa mostrando momentos familiares, viajes y días cotidianos con sus hijas, Antonia y Regina. La cantante acompañó el video con una canción romántica y un mensaje que refleja su gratitud y amor: “¡Un año más juntos! Me quedo contigo”.

El mensaje no solo celebra el aniversario, sino que también remarca la importancia de la familia y el amor que la une a Jeremías Audoglio. Soledad Pastorutti compartió su felicidad con sus seguidores, quienes rápidamente llenaron de comentarios positivos, resaltando la sencillez y la estabilidad que siempre han caracterizado a la pareja. La publicación se convirtió en un símbolo de amor duradero y compromiso sincero, inspirando a muchos a valorar las relaciones que perduran en el tiempo.