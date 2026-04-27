Jorge Fontevecchia: "Caras no es solo una revista, es una marca de estilo de vida"

En el Palacio Reconquista, la celebración por los 33 años de Revista Caras reunió a figuras del espectáculo, la moda y la política en una noche donde el recorrido y la evolución de la marca fueron protagonistas. En este contexto, Jorge Fontevecchia, CEO de Editorial Perfil, también fue una de las figuras centrales del evento, acompañando una velada que se consolidó como uno de los encuentros más importantes del calendario social.

Jorge Fontevecchia y su pareja, la periodista Gabriela López.

Como no podía ser de otra manera, Jorge Fontevecchia tomó la palabra frente a los asistentes. Con un discurso que combinó reflexión, memoria y proyección, el fundador de Perfil no sólo repasó el camino recorrido, sino que también dejó en claro hacia dónde apunta el futuro de CARAS, en una intervención que logró emocionar y captar la atención de toda la sala.

Un repaso sobre la historia de CARAS

“33 años de Caras, y 33 no es un número cualquiera”, comenzó Jorge Fontevecchia. A partir de allí, desarrolló una idea que atravesó todo su mensaje, vinculando ese número con distintos planos: “Los médicos piden decir 33 para auscultar la salud de los pacientes, 33 fueron los años de Cristo” y, además, “representa la maestría espiritual, la compasión universal y el amor desinteresado”.

En ese recorrido, Jorge Fontevecchia también recordó los inicios de la marca: “33 años atrás nos retrotraen a finales de 1992 cuando fue lanzada la revista Caras en una Argentina que por entonces estaba en el apogeo material de la estabilidad económica de aquella década”. Así, vinculó el nacimiento de la publicación con un momento clave del contexto global, reforzando su lugar dentro de la industria.

La evolución de la revista CARAS

Pero el momento más contundente llegó cuando Jorge Fontevecchia definió el presente de CARAS con una frase que sintetiza su transformación: “CARAS no es solo una revista, un canal de televisión y un sitio digital, es una marca de estilo de vida con todas sus extensiones”.

El discurso avanzó entonces hacia la expansión: televisión, plataformas digitales, eventos, desfiles e incluso desarrollos propios. En esa línea, destacó también el crecimiento de CARAS TV: “Se inició el tercer año de Caras TV en Argentina con una programación más madura, más amplia, con más figuras y con más alcance”.

Mercedes Funes, directora revista CARAS y Jorge Fontevecchia, CEO de Perfil Network

Además, Jorge Fontevecchio aprovechó la ocasión para anunciar una nueva incorporación clave: la llegada de Mercedes Funes como directora de la marca en Argentina, una decisión que simboliza una nueva etapa dentro de la estructura. Y como cierre, dejó en evidencia la proyección internacional del grupo al mencionar la presencia de ejecutivos de NBCUniversal en el evento. “Gracias y disfruten la noche”, concluyó. Una frase simple que bajó el tono después de un discurso que, más allá de la celebración, dejó en claro que CARAS sigue creciendo.