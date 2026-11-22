Soledad Silveyra estuvo en en el podcast, "Todas las demás también", conducido por Julieta Prandi, y dejó frases crudas sobre sus orígenes, el peso de crecer antes de tiempo y el proyecto escénico que la ronda. Con un tono directo y sin rodeos, repasó los contrastes de su historia personal mientras mira hacia adelante con ganas de seguir contando quién es.

Soledad Silveyra abrió su corazón en el podcast Todas las demás también por La 100

Soledad Silveyra: Los cajones cerrados y el deseo de subir a escena

Durante la charla con Julieta Prandi, Soledad Silveyra contó que le ronda la idea de hacer un unipersonal y que, tras conversarlo con el director y productor Julio Panno, llegó a la conclusión de que lo ideal sería hablar de sí misma, algo que al principio rechazó de plano. La actriz contó que recurrió a Jorgito en busca de recuerdos de su infancia, pero recibió una respuesta tajante: "No quiero abrir esos cajones. No, esos cajones van a quedar cerrados, disfruta la vida lo poco que nos queda y para adelante, pero no volvamos. Ese pasado que quede muerto atrás".

Jorgito es el primo mayor de Soledad Silveyra, con quien se crio durante su infancia. Vivió con Soledad y su abuela, funcionando como una figura de hermano mayor en medio de un contexto familiar y económico muy difícil. Además, fue gracias a un amigo que iba a visitar a Jorgito —el actor Zelmar Gueñol— que Silveyra dio sus primeros pasos en la actuación. A pesar de entender esa postura, la actriz sintió que necesitaba empezar a narrar su recorrido real, sin maquillajes, y resumió su impulso creativo con firmeza: "Yo tengo que empezar a contar mi vida, digo, yo me crié en un charco de sangre". Su historia familiar estuvo atravesada por dolores profundos: tras la muerte del segundo marido de su madre, la familia atravesó dificultades económicas.

Soledad Silveyra: Una infancia marcada por el dolor y el perdón

Julieta Prandi le señaló que uno también es todo lo que vivió y que no sería esta Solita sin esa mamá, sin esa niñez ni sin haberse reinventado desde tan chica. Soledad Silveyra asintió de inmediato y explicó que la vida la empujó a volverse fuerte, a asumir roles que no correspondían a su edad y a cuidar como adulta cuando apenas empezaba a crecer: "La vida me obligó, me obligó a ser fuerte. Perdón, hija y madre. Era madre de mi madre".

Al hablar de María Teresa Villegas, Prandi quiso saber si tenía alguna condición física, y la actriz aclaró con ternura y dolor: "No, no, mi madre era una loca linda que se divertía. Nada, pobre mi amor. Te juro que tardé en perdonarla, eh. Se murió, se suicidó en realidad. Terminó suicidándose porque intentos de suicidio tuvo 40". Según los relatos públicos de la intérprete, su madre lidió con depresión, consumo de fármacos y alcohol, con episodios críticos desde que ella era chica, a los 6 y 8 años, hasta fallecer por suicidio a los 52 años en la provincia de La Rioja.

Soledad SIlveyra y su mamá, María Teresa Villegas.

El presente de Soledad SIlveyra.

Hoy, a los 74 años, la artista transita un presente en el que combina memoria, resiliencia y movimiento. Ya pasaron más de dos meses desde aquel episodio que la obligó a permanecer 22 días internada, un tramo duro que incluyó una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Lejos de quedarse quieta, la figura del espectáculo se muestra enfocada en recuperar su movilidad y en sostener el entusiasmo por lo que viene.

Así salió Soledad Silveyra despues de 22 días internada

Ese equilibrio entre el dolor que quedó atrás y la vitalidad cotidiana define su mirada actual. En el tramo final de la charla, la propia Soledad Silveyra dejó en claro que su motor sigue intacto y que está lista para llevar su verdad al escenario: "Yo tengo que empezar a contar mi vida".