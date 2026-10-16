Con un divertido video, Solita Silveyra mostró su recuperación tras la fuerte caída que sufrió en su casa: "Soy buenísima paciente"

La salud de los famosos siempre genera gran interés en el público, y más cuando se trata de una figura tan querida como Soledad Silveyra. Tras el susto que significó su accidente doméstico, la actriz reapareció en las redes sociales para llevar tranquilidad a sus seguidores y mostrar cómo avanza en su proceso de rehabilitación. Con el carisma que la caracteriza, grabó un video donde repasa su día a día y deja en claro que le pone la mejor energía a este momento.

Soledad Silveyra posteó un divertido video sobre su rehabilitación

El presente de Soledad Silveyra: ejercicios, constancia y los altibajos de la recuperación

Ya pasó un mes y diez días desde aquel episodio que obligó a Soledad Silveyra estar 22 días internada, un periodo complejo que incluyó una fractura de pelvis y una fisura de sacro. Lejos de quedarse quieta, la artista se muestra enfocada en recuperar su movilidad y compartió con sus seguidores parte de su rutina de ejercicios.

Así anunciaba Soledad Silveyra su alta médica

Mientras realiza sus prácticas, la actriz explicó con total sinceridad cómo convive con las molestias físicas: "Acá estoy haciendo mis ejercicios, ya suelto los brazos. Hay días que duele muchísimo y hay otros días que me levanto mejor y con más espíritu".

En medio de su relato, la actriz protagonizó un momento muy simpático cuando le costó decir "kinesiología", un pequeño tropiezo al hablar que dejó en evidencia su naturalidad y espontaneidad frente a la cámara. Esta franqueza genera una inmediata conexión con quienes la siguen, mostrando que la recuperación tiene matices y requiere de mucha paciencia y constancia cotidiana.

Además, Soledad Silveyra se animó a bromear sobre cómo transita este aislamiento temporario en su casa y respondió a una de las preguntas más habituales sobre su carácter en estos momentos. "¿Cómo sos como paciente?", se sinceró ante la cámara con una sonrisa, para luego responderse a sí misma de inmediato: "Yo, buenísima paciente, hago todo lo que me dicen".

Ese tono relajado y divertido demuestra que, a pesar de los dolores lógicos de la lesión, mantiene el humor y la alegría intactos. Sus palabras reflejan una actitud positiva frente a la adversidad, transformando un momento delicado en una charla cercana con su comunidad virtual.

Soledad Silveyra en el Sanatorio Otamendi donde estuvo 22 días

Los agradecimientos especiales de Soledad Silveyra y el cariño de sus colegas

Durante el clip, la actriz también le dedicó varios minutos a nombrar y agradecer a quienes la acompañaron desde el día de su accidente. En primer lugar, mencionó a su cuñada Evangelina Membriani, a quien definió con mucha gratitud, asegurando que "le debe la vida". También extendió su reconocimiento al personal de salud del Sanatorio Otamendi y a los profesionales que la cuidan en esta etapa.

La reacción de sus colegas ante el posteo

El posteo no pasó desapercibido en el mundo virtual y rápidamente se colmó de mensajes de afecto por parte de figuras del espectáculo. Entre los comentarios destacados aparecieron Marley, quien le escribió "Fuerza Solita" acompañado de emojis de corazón, y Benjamín Amadeo, que le dejó emojis de fuerza. Por su parte, Mora Furtado le dedicó unas cálidas palabras sobre su evolución y bromeó justamente con el término al escribirle: "¡Te vas a recuperar muy pronto... y la KINESEOLOGIA..! (¡Palabra para el Ahorcado) Te va a ayudar mucho".

También se sumaron Graciela Borges con un divertido mensaje —"No voy más con flores, después me echan, jajaja, te amamos"—. Demostraciones de afecto que reafirman el enorme cariño que Soledad Silveyra despierta en todo el medio artístico.