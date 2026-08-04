Luciana Salazar compartió uno de los momentos más importantes para su hija Matilda: “No lo puedo creer”

Luciana Salazar compartió a través de sus historias de Instagram el regreso a clases de su hija Matilda Salazar, quien ya inició tercer grado. Orgullosa la modelo sorprendió con una emotiva filmación que emocionó a sus seguidores por el intercambio que tuvo con la niña antes de su ingreso a la escuela.

Luciana Salazar reveló el diálogo que tuvo con su hija Matilda antes del ingreso a clases

En el video que publicó Luciana Salazar en su cuenta de Instagram se puede ver a la pequeña luciendo el uniforme de la Asociación Lincoln School, un colegio bilingüe y multicultural al que asiste desde el 2022. Además, Matilda intercambia algunas palabras con su mamá antes de partir hacia sus clases. “Empiezo tercer grado”, dice la imagen.

Luciana Salazar con su hija Matilda Salazar//Instagram

En la grabación, Luciana quien está filmando a su hija justo en el momento que se está retirando del edificio, comenta con entusiasmo: “Matu tu tercer grado, ¡Ya arrancamos! ¡No lo puedo creer!”. A lo que Matilda responde con alegría: “Sí”. La conductora le pregunta si está contenta con el inicio de clases, y la pequeña afirma con una sonrisa: “Sí”. Luego, Luciana le pregunta cuáles son sus expectativas para este año, a lo que Matilda enumeró: “Multiplicación, amigos nuevos”.

La mediática continúa felicitando a su hija y le menciona que compartirá el aula con algunos de sus amigos. “Qué bueno, tercero C. Te tocó con Ema y Lucas”, expresó. Luego, le menciona que se acerca el recreo y que verá a su amiga Venecia, una de las personas que la nena espera ver en su regreso a clases.

Matilda, la hija de Luciana Salazar//Instagram

En otro pasaje del video, Matilda le muestra la enorme mochila fashionista con tonalidades en celeste y rosa. “Más grande que vos la mochila”, bromeó Luciana Salazar, mientras la pequeña llama al ascensor para dirigirse al colegio. La emoción y el orgullo de la madre por este nuevo comienzo quedaron reflejados en sus palabras y en el momento capturado. “Con todo”, dijo la modelo.

Matilda, la hija de Lucioana Salazar está consolidándose como una mini influencer

La hija de Luciana Salazar, se está consolidando como una mini influencer en las redes sociales. Con apenas 8 años, la pequeña ya cuenta con su propia cuenta de Instagram y con miles de seguidores, donde su mamá comparte momentos especiales y detalles de su día a día..

En la cuenta de Instagram de Matilda, se pueden apreciar diferentes looks elegantes y casuales que lucen tanto la niña como su madre. Luciana utiliza esta plataforma para mostrar la moda infantil, además de compartir los festejos de cumpleaños de su pequeña y diversas actividades en las que participa. Estas publicaciones reflejan no solo la cercanía entre madre e hija, sino también el interés por crear un espacio de diversión y estilo para la pequeña.

Luciana Salazar con su hija Matilda//Instagram

Los seguidores de Luciana Salazar disfrutan viendo a Matilda en diferentes ocasiones, como su comienzo a clases y otros momentos importantes de la familia Salazar. Desde muy pequeña, la modelo comparte con sus fanáticos las situaciones más significativos de su hija y que la llenan de orgullo.