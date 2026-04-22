Valeria Mazza festejó los 18 años de Taína Gravier con una foto inédita: "Mi bebé"

Este miércoles 22 de abril es una fecha muy importante para Valeria Mazza y su esposo, Alejandro Gravier, ya que su hija Taína cumple 18 años. Con motivo de celebrar este día, la artista la agasajó con una publicación cargada de amor, emoción y orgullo.

Valeria Mazza abrió el baúl de los recuerdos en el cumpleaños número 18 de su hija Taína Gravier

Taína Gravier cumple 18 años y, como no podía ser de otra manera, su mamá, Valeria Mazza, eligió sorprenderla con un gesto tan íntimo como emotivo en sus redes sociales. La modelo, que se mantiene activa en su cuenta de Instagram, compartió en sus historias una foto retro junto a ella que rápidamente enterneció a sus miles de seguidores.

En la imagen se la puede ver a Valeria Mazza sosteniendo en brazos a Taína, cuando apenas era una bebé. La escena capturada al aire libre transmite calidez y naturalidad: madre e hija posan en medio de un entorno campestre soñado. La conductora luce un look veraniego en tonos neutros, con un vestido claro de escote profundo y cabello suelto, mientras sostiene con ternura a su hija. Por su parte, la pequeña Taína aparece con un gorrito tejido blanco y un pañal de tela en la misma tonalidad. La imagen no solo refleja el paso del tiempo, sino también el fuerte vínculo que las une desde siempre.

Valeria Mazza festejó los 18 años de Taína Gravier con una foto inédita

Sobre la postal, Valeria Mazza escribió un mensaje breve pero cargado de emoción. “Feliz cumple a mi bebé”, expresó acompañado por emojis de corazones, festejo y torta. Además, la modelo arrobó a la joven, quien ya alcanzó la mayoría de edad y comienza a trazar su propio camino, tanto en lo personal como en lo profesional.

El gesto no pasó desapercibido y se suma a la serie de muestras públicas de cariño que la empresaria suele compartir en fechas especiales. Con este posteo, Valeria Mazza volvió a demostrar que, más allá de su carrera y exposición mediática, su rol como madre ocupa un lugar central en su vida. Asimismo, su saludo combinó recuerdos, amor y nostalgia, reflejando el orgullo que siente por el crecimiento de la joven, fruto de su relación con Alejandro Gravier. De esta manera, Valeria Mazza festejó los 18 años de Taína Gravier con una foto inédita y comentó emocionada: "Mi bebé".

A qué se quiere dedicar Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, que cumple 18 años

Taína Gravier acompañó desde niña a su mamá, Valeria Mazza, en su pasión por la moda, siendo parte de pasarelas de renombre y campañas internacionales. Esto hizo que heredara una pasión por la moda y los desfiles de alta costura. Sin embargo, la joven que ya tiene 18 años decidió apuntar su carrera al ámbito del teatro y los musicales.

En diversas ocasiones, se mostró arriba de los escenarios como cantante solista y actriz Además, realizó obras de teatro con importantes academias, que descubrieron su talento por ponerse en la piel de los personajes. En el último tiempo, Taína Gravier decidió dar un paso más en su ascendente camino artístico y comenzó a estudiar en el Instituto Argentino de Musicales.

Taína Gravier

Este lugar elegido por la hija de Valeria Mazza es un estudio dirigido por Ricky Pashkus y Fer Dente, que logró graduar a los artistas del momento como Albana Fuentes, Santiago Sastre y Guada Devoto. La propia Taína se encargó de mostrar mediante su red social de TikTok su primer día en esta academia. Desde temprano contó con clases de baile y canto de gran intensidad y exigencia. Además, relató entusiasmada: "Tuvimos media hora de entrenamiento, ballet y jazz de una hora y media. A la tarde nos queda, análisis del relato". Así, lejos de quedarse en su zona de confort, la influencer busca expandir sus conocimientos y tener su propia carrera pese a la gran exposición de su madre.