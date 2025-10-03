Telefe sufre la salida de una de sus figuras más emblemáticas: quién es

Una de las figuras más reconocidas y queridas de la televisión dejará su lugar al frente del noticiero central de Telefe tras más de veinte años de trayectoria. Cristina Pérez anunció su salida en exclusiva durante su participación en Mesa Chica con José del Río: “Quiero contarles en exclusiva en este programa que me voy de Telefe”.

La periodista confirmó que, si bien deja la conducción del noticiero, seguirá vinculada a la televisión a través de nuevos proyectos dentro de La Nación+, donde asegura permanecerá “por un buen tiempo”.

Cristina Pérez

La decisión de Cristina Pérez llega en un contexto de renovación y cambios personales. La periodista destacó que este año fue de “muchos desafíos” y que se siente orgullosa de haberlos transitado. Además, anticipó que en noviembre estrenará un nuevo ciclo en Telefe titulado Camino a casa, un formato español en el que figuras conocidas reviven su infancia: “Es hermoso, tenemos cinco programas grabados con figuras de primera línea”.

La confirmación de la salida de Cristina Pérez

Cristina Pérez confirmó oficialmente su desvinculación de Telefe en Mesa Chica, donde explicó que su salida fue consensuada con el canal: “También quiero contarles que cerré mi ciclo con Telefe. Se cerró con mucho amor. Estoy muy agradecida por mis años en el noticiero”, expresó.

Cristina Pérez

La salida de Telefe estuvo vinculada, además, a motivos contractuales y personales. Según explicó la periodista, existía una cláusula que le impedía mantener una relación sentimental con un dirigente político mientras condujera el noticiero central. Su vínculo con Luis Petri, actual ministro de Defensa, influyó en su decisión de dar un paso al costado y replantearse su carrera profesional: “Es parte de la evolución de la vida. Está terminando una etapa hermosa de mi vida y empezando otra”.

La trayectoria de Cristina Pérez en Telefe

Cristina Pérez condujo Telefe Noticias desde 2002 junto a Rodolfo Barili, consolidándose como una de las figuras más importantes del canal. Durante su paso en el programa, recibió premios y reconocimientos por su labor periodística, destacándose en la edición central del noticiero.

Cristina Pérez y Luis Petri

A lo largo de más de dos décadas, Cristina Pérez describió su etapa en Telefe como un período de aprendizaje y crecimiento: “Me pone muy orgullosa, muy feliz, pertenecer a esta gran casa del periodismo argentino y a mis ‘nacioneros’”, expresó en referencia a su actual rol en La Nación+. La periodista deja atrás una carrera histórica en el canal, pero abre una nueva etapa centrada en proyectos propios y en la exploración de un estilo de comunicación más personal.