Juli Roque coincidió con Fede Bal en la fiesta posterior a los Martín Fierro y protagonizó una escena que se volvió viral. Tras la difusión del video, donde se los ve a ambos dándose un beso, la periodista reveló cómo terminó la noche y compartió detalles del encuentro que generó repercusiones.

En las últimas horas, la cronista de Los Profesionales de Siempre (El Nueve), habló en Somos Lovest y se refirió al encuentro con el actor en medio de la celebración y compartió detalles del momento que generó repercusiones. “Fui a cubrir los premios y después me invitaron a la fiesta”, explicó.

En la misma línea, Juli Roque comentó que luego de los Martín Fierro la invitaron a quedarse en la fiesta posterior, donde se cruzó con Fede Bal. “Entre un trago va, un trago viene, nos pusimos a hablar y… Es muy seductor”, agregó. Además, reveló que hablaron de diferentes cosas, entre ellas el aprecio que él tiene por Córdoba, lugar de origen de la joven.

“De repente estaba muy cerca y sí, nos dimos un par de besos”, continuó. Según se conoció, el evento continuó en el Hotel Hilton y en un bar de Puerto Madero, donde estuvieron reconocidas figuras del medio. El video donde la cronista y el artista se dan un beso, terminó haciéndose viral horas después de que concluyera la velada.

“Nos dimos un par de besos. Me dijo que está soltero y que era muy linda. Me chamuyó y no me dio mucho tiempo. Nos quedamos un rato y me acompañó a tomarme un auto para volver a mi casa”, comentó Juli Roque. Por su parte, también contó que intercambiaron mensajes donde Fede Bal volvió a dejarle en claro su soltería.

La aparición del video se dio en medio de rumores que vinculan sentimentalmente al productor con Evelyn Botto. “Estoy solo, pasando un buen momento. Estoy con muchos amigos, saliendo un poco y disfrutando de Buenos Aires, que está más linda que nunca”, comentó el actor al ser consultado por la relación con la actriz.

