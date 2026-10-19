Teresa Calandra mostró su rutina de maquillaje ideal para mujeres +70: “Con pocos elementos”

A los más de setenta años, mantener una rutina de belleza práctica y efectiva resulta clave para el día a día. Con la frescura y la simpatía que la caracterizan desde sus épocas en las pasarelas y la televisión, Teresa Calandra compartió el paso a paso de su maquillaje matutino a través de las redes sociales. Lejos de los estilismos recargados y de las producciones complejas, su propuesta se centra en realzar los rasgos naturales y en demostrar que es posible verse impecable “con pocos elementos”.

Teresa Calandra mostró un tutorial de make up con pocos elementos

El primer paso comienza por la hidratación profunda de la piel para asegurar que los productos posteriores se deslicen sin esfuerzo y duren más horas. “Primero siempre me pongo crema para que deslice la base”, comentó mientras preparaba su rostro frente al espejo. A continuación, reveló un truco infalible para lograr el tono perfecto sin resignar naturalidad: mezclar dos tonalidades de bases fluidas. “Nunca uso la misma base, digo, el mismo color. Normalmente mezclo dos”, explicó sobre este hábito que le permite adaptarse con precisión a los cambios de luz y de estación. Luego, para unificar el acabado, distribuye el producto con una esponja previamente humedecida y sella el rostro con polvos ligeros para fijar el maquillaje durante toda la jornada.

Teresa Calandra: El juego de sombras

El maquillaje de ojos ocupa un lugar central en la propuesta de Teresa Calandra. En lugar de optar por un solo color, utiliza un pincel adecuado y una paleta con dos tonos principales para estructurar la mirada con profundidad. “Con el color camel me hago todo el fondo del ojo”, detalló al aplicar la sombra más clara como base general. Posteriormente, incorpora un tono marrón oscuro para otorgarle dimensión, trabajando siempre con paciencia desde el sector externo hacia adentro.

Teresa Calandra usa sombras marrones y negra

Para intensificar el resultado y aportar definición a los párpados, suma un matiz negro tanto en la parte inferior como en el borde superior con la ayuda de un pincel chato. “Empiezo acá abajo y lo extiendo hacia arriba”, indicó sobre el trazo esfumado que agranda visualmente el ojo sin perder elegancia. Además, incorpora el uso de eyeliner para potenciar la intensidad de la mirada, logrando un acabado sofisticado y actual. Este enfoque demuestra que se pueden lucir ojos muy expresivos mediante la superposición sutil de texturas en polvo.

Teresa Calandra: Labios definidos y el toque en las cejas

En cuanto a la boca, Teresa Calandra compartió un consejo muy útil para quienes buscan definir la forma de los labios con total prolijidad. Dado que ella tiene una boca grande, prefiere achicarla trabajando siempre dentro de la línea natural para lograr un efecto equilibrado. “A mí me gustan las bocas chicas, tengo boca grande, yo me la chico, la gente se la agranda. Si la querés achicar, pintátela por debajo, no para arriba, o sea, para adentro”, aclaró sobre su técnica personal. Para finalizar, completa los labios con un labial en tono nude que aporta luminosidad sin competir con el resto del rostro.

Teresa Calandra trata de achicar sus labios

Antes de dar por concluido el proceso, aprovecha los restos de sombra que quedan en el pincel para retocar las cejas con rapidez y naturalidad. “Como me queda un poquito de sombra acá, le paso a las cejas también un poco ya que estamos”, concluyó entre risas Teresa Calandra, demostrando que la elegancia y la simplicidad van de la mano para lucir espléndida todas las mañanas.