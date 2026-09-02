El look de Teresa Calandra con falda animal print como protagonista

Teresa Calandra volvió a demostrar su elegancia con un look que combinó clásicos y una de las estampas que nunca pierde vigencia. Se trata del animal print, que elevó por completo su falda y el outfit que eligió para un paseo por la Ciudad.

La apuesta en tendencia de Teresa Calandra: falda animal print y blazer negro

Teresa Calandra demostró una vez más su elegancia y su capacidad para incorporar las tendencias sin perder su estilo personal. En esta oportunidad, la conductora eligió un look sofisticado en el que una falda animal print se convirtió en la gran protagonista, acompañada por prendas y accesorios en negro que aportaron equilibrio y una cuota de elegancia.

La pieza central del outfit fue una falda por encima de la rodilla, con estampado animal print y un ruedo en color negro que enmarca el diseño y le suma definición a la silueta. El animal print, uno de los estampados que continúa vigente temporada tras temporada, aportó el toque llamativo al conjunto y permitió construir un estilismo con personalidad sin necesidad de recurrir a demasiados colores.

Teresa Calandra

Para acompañarla, Teresa Calandra optó por una polera negra ceñida al cuerpo, que marcó la silueta y funcionó como una base sobria para destacar la estampa de la falda. Por encima sumó un blazer negro, una de las prendas más versátiles del guardarropa, que terminó de darle al outfit una impronta elegante y estructurada.

El estilismo de Teresa Calandra se completó con medias negras translúcidas y zapatos negros de punta triangular, una elección que estilizó visualmente las piernas y reforzó el aire sofisticado de la propuesta. En cuanto a los accesorios, la empresaria apostó por detalles dorados que aportaron luminosidad: llevó aros y un reloj dorado, mientras que unas gafas oscuras de forma cuadrada completaron el look con un toque moderno y chic.

Teresa Calandra con look en tendencia: falda animal print y blazer

Animal print: la estampa infalible elegida por Teresa Calandra para su sofisticado look

El animal print que eligió Teresa Calandra para su sofisticado look se consolida así como una de las estampas infaltables para quienes buscan darle carácter a un estilismo clásico. Lejos de quedar reservado para propuestas llamativas, hoy puede incorporarse a prendas protagonistas como faldas, tapados o pantalones y combinarse con básicos en tonos neutros. La clave está en equilibrar la intensidad del estampado con piezas simples, tal como hizo la exmodelo al elegir el negro como hilo conductor de su outfit.

Teresa Calandra apostó a la estampa infalible: animal print

Fiel a su estilo, Teresa Calandra apostó por una combinación que une tendencia y sofisticación, sin sobrecargar el resultado. La elección de las medias translúcidas, los zapatos en punta y los accesorios dorados aportó diferentes texturas y pequeños detalles de moda, mientras que las gafas cuadradas sumaron un aire contemporáneo.

Con esta combinación, mostró cómo llevar el animal print con elegancia: convertirlo en el punto de atención y acompañarlo con una paleta neutra. El resultado fue un look clásico, sofisticado y actual, donde la pollera estampada fue la estrella. De esta manera, el look de Teresa Calandra con falda animal print como protagonista demostró que un diseño jugado puede convertirse en el recurso perfecto para renovar un look elegante y atemporal.