Teresa Calandra mostró cuál es la disciplina oriental milenaria que practica a sus 72 años

Teresa Calandra se consolidó como una de las figuras más influyentes y respetadas en los medios de comunicación en la Argentina, transitando con éxito una carrera que abarca el modelaje de alta costura, la conducción televisiva y el diseño de modas. A lo largo de las décadas, construyó un vínculo de profunda confianza con su público, transformándose en un auténtico referente de estilo, elegancia y vitalidad.

Lejos de limitarse al plano estético, utiliza activamente su influencia y sus redes sociales para concientizar sobre el bienestar integral en la madurez. A sus 72 años, promueve activamente hábitos saludables y demuestra que es posible transitar el paso del tiempo con plenitud, energía y autonomía física. A través de sus consejos y su propio ejemplo diario, enseña a su comunidad diversas maneras de cuidar la salud, apuntando ahora a una disciplina oriental milenaria que le permite relajarse y cuidar su cuerpo.

Teresa Calandra apuesta por la disciplina oriental milenaria a sus 72 años

Teresa Calandra reveló cuál es la disciplina oriental milenaria que realiza

A lo largo de su vida, Teresa Calandra demostró tener una personalidad aventurera y un espíritu profundamente inquieto que la impulsa a desafiar constantemente las limitaciones asociadas a la edad. Esta faceta intrépida no solo se refleja en su vibrante carrera profesional, sino también en su pasión por explorar nuevos horizontes a través de viajes internacionales y en su elección de actividades físicas dinámicas. Lejos de optar por el sedentarismo, la modelo busca experiencias que estimulen tanto su mente como su cuerpo, manteniendo una curiosidad insaciable que contagia a sus seguidores. Su rutina diaria combina la sofisticación urbana con un estilo de vida activo, donde el movimiento es el motor principal para conservar la vitalidad que tanto la caracterizan.

A sus 72 años, este deseo constante de exploración y bienestar la llevó a incorporar de manera formal una disciplina oriental, bajo la guía del instructor Mario Arenas. Esta misma consiste en una fusión de técnicas sumamente efectiva, ya que combina los movimientos fluidos y las caminatas del Tai Chi Chuan con los ejercicios de respiración consciente y el cultivo de la energía vital propios del Qigong (Chi Kung).

A diferencia del enfoque marcial tradicional, Teresa realiza esta práctica con un sentido netamente terapéutico y preventivo. Las secuencias de movimientos lentos y coordinados resultan ideales para mejorar la higiene postural, fortalecer las piernas y proteger las articulaciones sin sufrir ningún tipo de impacto adverso. Al mismo tiempo, la concentración absoluta que exige este entrenamiento funciona como una meditación activa, un cable a tierra fundamental que le permite relajar el sistema nervioso, aliviar tensiones en la columna y contrarrestar el desgaste diario para sostener con una energía envidiable su activa agenda y sus constantes viajes por el mundo.

Teresa Calandra apuesta por la disciplina a sus 72 años

El Tai Chi Chuan y el Qigong son dos artes de origen chino con siglos de historia que comparten la misma raíz filosófica basada en la medicina tradicional oriental. El Tai Chi nació estrictamente como un arte marcial interno, caracterizado por secuencias de movimientos fluidos y continuos que simulan técnicas de defensa y ataque. Por su parte, el Qigong (Chi Kung) es un sistema puramente terapéutico enfocado en el cultivo de la energía vital a través de posturas estáticas, respiración profunda y repeticiones simples.

Ambas técnicas se pueden fusionar de manera armoniosa en el llamado Tai Chi Kung, como se denomina el profesor de Teresa Calandra, combinando la riqueza de los desplazamientos del primero con la profunda conciencia energética y respiratoria del segundo. A los 72 años, esta fusión se transforma en una herramienta de salud invaluable, ya que sirve principalmente para fortalecer las articulaciones sin impacto, optimizar el retorno venoso, entrenar la memoria motriz y mejorar el equilibrio dinámico, lo que reduce notablemente el riesgo de caídas accidentales.

Teresa Calandra apuesta por la disciplina a sus 72 años

Teresa Calandra mostró cuál es la disciplina oriental milenaria que practica a sus 72 años y confirma que la edad es solo un número cuando se prioriza el bienestar integral. Su dedicada práctica de Tai Chi Kung no solo preserva su agilidad y salud física, sino que se alinea perfectamente con su vibrante estilo de vida aventurero.

A.E