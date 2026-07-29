Teresa Calandra deslumbró con su look invernal: tapado de cuero y camisa azul vibrante

Teresa Calandra demuestra una vez más por qué es un referente indiscutible de estilo. En pleno invierno porteño, su elección de vestuario combina una audacia calculada con elegancia clásica, convirtiendo las calles de la ciudad en su pasarela personal. En su última aparición, que posteó en las redes sociales, acaparó todas las miradas; y reafirma su absoluta vigencia como ícono de la moda argentina.

Teresa Calandra deslumbró con su look invernal

La clave principal de este atuendo radica en la inteligente y sofisticada yuxtaposición de texturas, cortes y colores vibrantes. El protagonista indiscutido de la parte superior es un tapado largo de cuero negro con cuello solapa, una prenda clásica, atemporal y abrigada. Lejos de optar por un estilismo totalmente oscuro, la empresaria introduce una nota de color sumamente alegre y luminosa: una camisa azul klein adornada con un estampado sutil de hojas en blanco y negro. Esta pieza audaz ilumina instantáneamente su rostro, rompe con la monotonía invernal y le otorga una frescura única a todo el conjunto.

Teresa Calandra rompió el total black con una camisa de color.

El juego de los accesorios: entre la modernidad y la estructura por Teresa Calandra

Los complementos juegan un rol fundamental para elevar cualquier estilismo urbano, y Calandra maneja este recurso a la perfección. Para generar contraste visual con la rigidez del cuero del tapado, ella elige un pantalón negro de silueta sutilmente ajustada y cintura alta, un diseño que estiliza notablemente la figura.

Teresa Calandra apostó por botas, lentes y camisa azul klein

En los pies, unas botas de cuero negro con taco arquitectónico y acabado en punta aportan una dosis extra de modernidad y tendencia vanguardista, alejándose por completo de los calzados tradicionales de temporada. Su cartera tipo tote bag acolchada, con un formato mullido de gran capacidad y una correa estampada con diseño moderno, aporta una textura tridimensional muy interesante y un claro guiño estético hacia las grandes firmas de lujo internacional.

El toque final: sofisticación, belleza natural y actitud

Los pequeños detalles terminan de coronar el estilismo impecable de Teresa Calandra. Unas gafas de sol oscuras con armazón geométrico y estilo cat-eye le confieren un aire de estrella de cine clásico, misterioso y sumamente sofisticado. Por otra parte, unos grandes aros argolla plateados aportan brillo y enmarcan de manera perfecta sus facciones y su sonrisa.

Teresa Calandra asombró con un tapado de cuero, blusa, bolso puffer, botas y lentes.

Su cabello, peinado con raya al costado, capas bien definidas y unos sutiles reflejos dorados que aportan luz, luce completamente natural y en movimiento constante. El maquillaje, con acabado fresco y natural, completa un estilismo que destila confianza, madurez y elegancia innata frente a las cámaras. Teresa Calandra demuestra una vez más que las tendencias se adaptan con maestría y que la elegancia verdadera trasciende por completo el paso del tiempo.