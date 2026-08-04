"Estuve muerta por dos minutos": la revelación de Teresa Calandra

En una emotiva entrevista en el programa Caras Glam, conducido por Marcelo Polino en Caras TV, Teresa Calandra compartió momentos de su vida personal y profesional, pero uno de los instantes más impactantes de la nota fue cuando relató cuando se encontró con la muerte.

Teresa Calandra contó la vez que vio la luz

Durante la charla con Marcelo Polino en Caras Glam, Teresa Calandra rememoró cuando en 1998 sufrió un síncope que la dejó sin signos vitales durante más de dos minutos. Durante ese tiempo, ella recordó lo que vivió y también, formó su percepción de la vida después de la muerte.

Teresa Calandra en Caras Glam

“El médico me dijo: ‘Señora, usted clínicamente se fue, no se desmayo; tuvo un síncope que duró algo más de dos minutos y su marido (Gonzalo Bergada) la trajo de vuelta’”, narró la conductora en Caras TV. Aunque parecía un milagro su regreso tras el episodio, la exmodelo reveló que durante ese lapso vivió una experiencia fuera de lo común. “Estaba tan bien. Dije: ‘Ya volví pero la próxima vez déjame’. Estaba flotando en la luz y al túnel lo tenía ahí”, expresó.

La conductora también contó que en ese lapso tuvo la sensación de reencontrarse con su primer marido Juan Alberto Taverna. “Yo creí que me desmayé y tuve un sueño. Sentí que me despegaba de mi cuerpo, estaba todo vestido de blanco mi primer marido, pobrecito que falleció”. En este contexto añadió: “Me esperaba, me daba la mano y me abrazaba”.

Teresa Calandra en Caras Glam//Caras TV

Cuando se acercaba al supuesto túnel, Teresa indicó que se despertó y estaba su marido Gonzalo en la clínica y todo volvió a la normalidad. “Me vi de golpe acá, pero yo vi que fluía y viajaba”, confesó e indicó que era similar a los relatos de los libros de Víctor Sueiro, quien vivió una experiencia similar y recolectó testimonios sobre personas que volvieron de la muerte.

Teresa Calandra confesó qué pasó con su vida después de estar cerca de la muerte

En las redes sociales, particularmente en Instagram, Teresa Calandra indicó que ha recibido mensajes de seguidores que vivieron situaciones parecidas de ver la luz y el túnel. “Gente que me sigue, me dice ‘Teresa a mi me pasó lo mismo que a vos y la verdad me daba verguenza contarlo, porque la gente cree que estás loco o lo haces para tener fama’”, contó y reveló: “Porque te da miedo contarlo porque parece que te falta una horneada”.

Teresa Calandra

Al ser consultada por Marcelo Polino sobre si este hecho le cambió el concepto de lo que es la vida después de la muerte, la conductora fue contundente: “A mí me cambió que no tengo miedo a la muerte. Mario Pergolini me preguntó si me cambió la vida 360 grados y le dije que no". Y profundizó: "Pero no es que dije ‘De ahora en más voy a aprovechar cada instante de mi vida porque la vida es tan efímera y por ahí hoy estoy, mañana no’. Nunca me sentí temerosa ni nada de eso”.

Finalmente, la exmodelo expresó su convicción sobre la continuidad de la existencia más allá de la muerte física: “Cuando alguien se muere pienso, ‘ay qué bien está’, está en la luz” y manifestó: “Sí creo que la vida sigue desde otro plano y estoy absolutamente convencida”.

El testimonio de Teresa Calandra sobre su experiencia cercana a la muerte, sigue generando conmoción en quienes la escuchan. Durante el diálogo con Marcelo Polino, la conductora dio una mirada sincera de aquel momento en que vio la luz en el famoso túnel y regresó para contarlo.

Producción: Alicia Blanco

Fotos: Nestor Grassi/PERFIL