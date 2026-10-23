Teresa Calandra cumple años: Sus mejores looks +60 que marcan tendencia

Teresa Calandra celebra un nuevo cumpleaños este viernes 23 de octubre y reafirma su estilo con outfits que combinan clásicos de la moda, prendas de tendencia y accesorios protagonistas. Sus elecciones son una inspiración para mujeres que buscan vestirse con personalidad.

Teresa Calandra cumple 73 años: sus looks +60 que combinan elegancia, color y tendencias

Teresa Calandra festeja sus 73 años y lo hace con un estilo que mantiene intacto su sello sofisticado. La exmodelo, que construyó una extensa trayectoria en el mundo de la moda y la televisión, continúa compartiendo sus looks y elecciones fashionistas, con propuestas que demuestran cómo actualizar el guardarropa sin perder elegancia.

Su fórmula combina prendas clásicas, cortes favorecedores y detalles que marcan la diferencia. Uno de los estilismos de Teresa Calandra tiene al negro como protagonista, aunque se aleja de la sencillez de un conjunto monocromático tradicional. La empresaria llevó un pantalón sastrero recto combinado con una chaqueta corta de inspiración militar, con botones metálicos y detalles bordados en relieve sobre uno de los laterales.

Teresa Calandra cumple 73 años: sus looks +60 que combinan elegancia, color y tendencias



Debajo, sumó una remera negra básica, que mantuvo la armonía cromática, mientras que el cinturón con hebilla plateada marcó la cintura y aportó un detalle de brillo. Los puños blancos que asoman por las mangas generaron un contraste sutil, pero efectivo. Completó el outfit con sus características gafas de sol oscuras y aros llamativos, dos accesorios que reforzaron su impronta elegante. El resultado es una propuesta que combina sastrería clásica con detalles ornamentales y demuestra que un look negro puede ganar personalidad a través de las texturas y los acabados.

En otra de sus propuestas, Teresa Calandra combinó un blazer negro de corte recto y silueta amplia con una remera básica del mismo tono. La pieza de sastrería aportó estructura y sobriedad, mientras que el pantalón estampado en tonos rosa, naranja y beige se convirtió en el centro de atención. El diseño, de pierna recta y caída fluida, sumó movimiento y color al conjunto. Para completar el estilismo, eligió sandalias planas metalizadas y gafas de sol negras de gran tamaño, que acompañaron la propuesta con una impronta urbana y relajada.

Teresa Calandra cumple 73 años: sus looks +60 que combinan elegancia, color y tendencias



El rojo también tiene su lugar entre las elecciones de Teresa Calandra. En este look, la empresaria apostó por un blazer entallado en un tono vibrante, con solapas clásicas, bolsillos con tapa y botones oscuros. La prenda se convirtió en la protagonista del estilismo y contrastó con una remera negra y un pantalón amplio de efecto cuero.

Teresa Calandra cumple 73 años: sus looks +60 que combinan elegancia, color y tendencias



La combinación de sastrería y textura aporta un aire moderno. Por un lado, el blazer conserva la estructura de una prenda tradicional; por otro, el pantalón suma carácter y una impronta urbana. El calzado negro completa la propuesta sin competir con la intensidad del rojo. Como accesorios, agregó gafas de sol XL y una cartera negra de formato pequeño, que acompaña el conjunto sin quitarle protagonismo a la chaqueta.

Este look confirma la versatilidad del blazer de color, una pieza capaz de transformar prendas básicas y actualizar un guardarropa. Combinado con negro, el rojo gana fuerza y se convierte en una opción ideal para quienes buscan un estilismo elegante con un toque de audacia.

Otra de sus elecciones combina una chaqueta larga de cuero negro con un pantalón sastrero del mismo tono y una camisa azul estampada con motivos florales. La mezcla de materiales y colores construye un outfit que equilibra la sobriedad del negro con la frescura de los tonos azules.

Teresa Calandra cumple 73 años: sus looks +60 que combinan elegancia, color y tendencias



El abrigo, de solapas amplias y acabado brillante, suma carácter y funciona como una tercera pieza capaz de elevar un conjunto clásico. La camisa estampada introduce contraste visual y rompe con la uniformidad cromática, mientras que el pantalón de corte recto mantiene una línea elegante. Teresa Calandra completó el estilismo con gafas de sol oscuras, aros y una cartera negra acolchada.

Entre sus looks también se destaca la unión de una chaqueta de tweed en tonos rosa, celeste y azul con una remera blanca básica y un jean celeste de tiro alto. El ítem superior presenta bordes desflecados y bolsillos con detalles en azul, características que remiten a la sastrería clásica de inspiración francesa. El resultado demuestra que este estilismo es una alternativa elegante y práctica para sumar color al guardarropa cotidiano, y que es ideal para llevar de día.

Teresa Calandra y su forma de entender la moda más allá de la edad

A lo largo de su trayectoria, Teresa Calandra construyó una relación estrecha con la moda y desarrolló su propia línea de anteojos. Sus looks diarios, que comparte en su red social de Instagram, muestran una preferencia por las prendas que permiten múltiples combinaciones: blazers, pantalones sastreros, básicos neutros y accesorios con personalidad. A esa base clásica suma detalles que actualizan cada propuesta, como bordados, estampados, cuero y colores intensos.

Teresa Calandra

De esta manera, los mejores looks +60 de Teresa Calandra, que cumple años este viernes 23 de octubre, funcionan como una inspiración para mujeres que buscan construir un estilo propio, incorporar tendencias de manera selectiva y encontrar nuevas formas de llevar prendas atemporales.