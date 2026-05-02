Así fue el primer stream de Mirko: degustación de golosinas chinas y acompañado por Marley

Marley llamó la atención en redes sociales al contar, este sábado 2 de mayo, que su hijo Mirko comenzaba una nueva etapa en plena era digital. Si bien la imagen del niño es pública desde que nació porque así lo decidió el conductor, ahora lo será aún más por un rol que le permitirá interactuar en tiempo real con el público.

Mirko, el hijo de Marley, se sumó al mundo del streaming

Marley volvió a compartir un momento especial de su vida familiar, pero esta vez con una sorpresa inesperada: su hijo Mirko, de 8 años, debutó en el mundo del streaming. Horas antes de que comenzara la transmisión, el conductor anunció la novedad mediante sus historias de Instagram.

“Mirko primer stream”, escribió, generando expectativa entre sus seguidores. Además, en su posteo mostró el detrás de cámaras y los preparativos para este acontecimiento. En ese adelanto también contó de qué se trataría el contenido: una divertida degustación de “golosinas chinas, algunas peligrosas, otras fuertes”, anticipando así un formato dinámico y entretenido.

Marley y Mirko

Marley dejó en claro que la iniciativa no fue suya, sino de su hijo Mirko. En el video que subió a su red social se puede escuchar que le pregunta: “¿Querés hacer tu primer Twitch?”. A lo que su primogénito responde con entusiasmo: “Sí”. En ese entonces, el pequeño sigue organizando los dulces que iba a probar durante la transmisión y se encuentra atento al tiempo que faltaba para prender las cámaras.

Cuando llegó el momento, Mirko se encontraba junto a Marley y una mujer. Lejos de transmitir timidez, el heredero del presentador se mostró desenvuelto, curioso y fiel a su estilo simpático. Con cada golosina, compartía su reacción y daba su veredicto, en un formato que cada vez gana más popularidad. De esta manera, el hijo de Marley sorprendió con su espontaneidad en vivo y se animó a incursionar en una plataforma con alcance global.

Mirko apostó a la tendencia viral: probar dulces en vivo

La decisión de Mirko no es casual: probar dulces en vivo forma parte de una tendencia global que crece a gran velocidad en el universo del streaming. Los contenidos basados en degustaciones, ya sea de snacks exóticos, picantes extremos o combinaciones inusuales, se volvieron un fenómeno por su capacidad de generar reacciones genuinas y conectar rápidamente con la audiencia.

Este tipo de videos evolucionaron hacia propuestas más breves y dinámicas, ideales para plataformas como Twitch o incluso redes sociales. La clave está en la espontaneidad: ver a alguien probar algo por primera vez, sin filtro, genera cercanía y entretenimiento inmediato. De hecho, esto puede ser el puntapié para ganar popularidad en el mundo 2.0.

Marley y Mirko

En ese contexto, la incursión del menor refleja su interés por el mundo digital, pero también confirma que las nuevas generaciones se apropian naturalmente de estos espacios. Así fue el primer stream de Mirko: simpático, desde el living de su casa y acompañado por Marley. Con frescura y carisma, dejó en claro que tiene todo para conectar con el público.