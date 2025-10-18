Así fue el cumple de Indiana Cubero: íntimo, casero y con su torta favorita como protagonista

Este sábado 18 de octubre, Indiana Cubero celebró sus 17 años con una fiesta íntima donde sopló las velitas acompañadas de sus seres queridos y su mamá Nicole Neumann. Todas las imágenes del festejo quedaron plasmadas en las redes sociales de la top model, como así también en la de la homenajeada, quien recibió los saludos más tiernos y cariñosos.

Indiana Cubero | Instagram

Indiana Cubero celebró sus 17 años

Mientras Fabián Cubero y Mica Viciconte están ultimando los detalles de la megafiesta de 15 años que le van a realizar a Allegra Cubero, este sábado Indiana celebró sus 17 años rodeada del amor de sus seres queridos y de su madre, Nicole Neumann. La joven modelo nació un 18 de octubre de 2008 y es la primera hija de la fashionista y el exjugador de Vélez. Tras la escandalosa separación de sus padres, la mayor de las hermanas Cuberos logró convivir con el peso de la fama que le fue heredada, en cierto punto, aunque ella misma se fue abriendo camino en el mundo de la moda y las pasarelas.

Cumpleaños de Indiana Cubero | Instagram

Desde hace un tiempo, la adolescente se fue ganando el cariño de sus seguidores con las imágenes más espontáneas de su vida en su familia ensamblada y de sus primeros pasos en el modelaje. Por esta razón, las primeras imágenes del festejo de su natalicio no pasaron desapercibidos por los usuarios de Instagram.

Orgullosa Nicole comenzó compartiendo algunos videos cortos de lo que fue la torta red velvet, un bizcocho suave, esponjoso, con un toque perfecto de color rojo y cubierto con una crema de queso. Asimismo, estuvo decorada con unas letras comestibles que formaban la frase: Indi (su nombre), el número 17 y “Libra, baby”, en referencia al signo zodiacal que rige en su carta astral. Además, sobre la mesa se podía ver los platos en forma de corazón que contenían cositas dulces tales como galletitas bañadas en cacao, pequeños trozos de chocolate y golosinas de todo tipo.

Posteo de Sienna Cubero a Indiana | Instagram

Este producto de pastelería es uno de los más destacados del último tiempo por la combinación del sabor del queso crema con el bizcochuelo que le aporta frescura y humedad lista para generar una mezcla ideal para el paladar. Los invitados de Indiana se mostraron gustosos con la torta. Tal es así que “Se devoró”, según los registros fotográficos de su progenitora.

Por su parte, la agasajada compartió en su cuenta personal de Instagram las imágenes más emotivas de la jornada, donde sus allegados llenaron de mensajes y posteos de los momentos más significativos desde su nacimiento. Tanto su hermana Allegra como Sienna le realizaron un collage de las tres cuando eran pequeñas, siempre juntas y unidas. “Te amo", escribió la menor, mientras que la del medio deslizó un “Te Adoro”, para Indiana.

Posteo de Allegra Cubero a Indiana | Instagram

Como era de esperarse, tanto el linaje materno como el paterno la felicitaron por tener un año más de vida. No obstante, uno de los mensajes que más sobresalió fue el de su tía Geraldine Neumann. “Te amo mucho, linda. Qué seas siempre feliz”.

De esta manera, Indiana Cubero recibió sus 17 años llena de amor ya sea de manera presencial como virtual. En el día más especial del año para la joven modelo, tanto el clima soleado como la emoción de los invitados hicieron que tenga un día inolvidable, donde lo simple se transformó en sinónimo de abundancia.

NB