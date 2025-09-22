Nicole Neumann mostró el deporte que comparte con su hijo Cruz: al aire libre y aeróbico

Nicole Neumann es una de las modelos que más busca las actividades al aire libre al momento de pasar tiempo con su familia. Tras unas divertidas vacaciones con Manu Urcera y su hijo Cruz, la modelo volvió a la Argentina y buscó hacer divertidos deportes para seguir manteniendo su estilo de vida saludable. En las últimas horas, optó por uno aerodinámico, y compartió el mismo junto a su bebé. En medio de la naturaleza y con sonrisas en el rostro, reveló el deporte que comparte con su bebé.

El divertido deporte que Nicole Neumann comparte con su bebé Cruz

Cruz Urcera es uno de los bebés fashionistas más observados por las redes sociales. Junto a su mamá, Nicole Neumann, protagoniza diversos posteos de Instagram, donde se ve las actividades recreativas que hace para conectarse con la naturaleza y un estilo de vida saludable. Entre natación, lectura y tardes con los animales, el bebé comienza a aprender el contexto que lo rodea y cómo llevar adelante una rutina llena de ejercicios.

Nicole Neumann no duda en hacerlo parte de todas sus actividades, con los recaudos adecuados para que el menor de edad pueda disfrutar del momento. Es así como, en las últimas horas, decidió hacer uno de sus deportes favoritos, y mostró cómo lo comparte con Cruz. Si bien la modelo es conocida por su amor a los caballos o su pasión por el yoga, esta vez decidió hacer algo más aerodinámico y al aire libre, para que el niño conozca su alrededor.

En sus historias de Instagram, Neumann se mostró andando en bicicleta, junto a Cruz. Mientras la modelo lucía unos cómodos pantalones claros, en combinación con su chaleco blanco para protegerse del viento, el bebé iba sentado en una especie de silla delante de ella, que se puede agregar al vehículo. Entre abrigos y un leve abrazo de su mamá, el niño pudo ver todo su vecindario, mientras que Nicole hacía uno de sus deportes favoritos, y que la ayuda a mantener su estilo de vida saludable.

Los seguidores de Nicole Neumann no tardaron en destacar el momento y halagar lo tiernos que son juntos. La modelo es una de las celebridades que más ama pasar el tiempo con sus hijos, tanto que los involucra en sus trabajos o actividades cotidianas. Cruz es parte de diversos pasatiempos de Neumann, protagonizando importantes momentos juntos y adorables videos que se viralizan en redes sociales, y se vuelven foco de atención de los usuarios.

