La tierna sorpresa que recibió Daniela Celis de sus hijas por su cumpleaños

Daniela Celis vivió un momento especialmente emotivo al recibir una sorpresa por parte de sus hijas gemelas, Laia y Aimé, en su cumpleaños número 30. La exparticipante de Gran Hermano, conocida por su carisma y cercanía con sus seguidores, compartió en sus redes sociales cada uno de los detalles que hicieron de esta fecha un día memorable.

Daniela Celis reveló el simpático regalo de sus hijas

Daniela Celis vivió un día muy especial en su cumpleaños, rodeada del cariño de sus hijas gemelas, Laia y Aimé. Desde primeras horas, la influencer compartió en sus historias de Instagram detalles que reflejaban la alegría y el amor que siente por sus pequeñas. La primera muestra fue una cartulina rosa decorada con corazones, huellas de las manos de sus hijas y un mensaje que decía: "Feliz cumpleaños mamá. Te amamos mucho Laia y Aimé". La escena, llena de colores vivos y símbolos de cariño, fue acompañada de una torta y globos rojos que realzaron aún más la celebración.

Daniela Celis y Thiago con sus hijas en Luzu//Instagram

El gesto, simple pero lleno de significado, fue solo el inicio de un día que la expareja de Thiago Medina describió como uno de los más emotivos de su vida. La comunicadora de Luzu, reconocida por su cercanía con sus seguidores y su autenticidad, no dudó en compartir cada detalle de la jornada. Sus historias en redes sociales mostraron cómo las pequeñas prepararon esa sorpresa con mucho amor, evidenciando la importancia que le dan a la familia en su vida cotidiana.

La sorpresa que recibió Daniela Celis de sus hijas en su cumpleaños//Instagram

Daniela Celis conmovida con sus hijas

Más tarde, la celebración de la influencer continuó con un video que se volvió viral entre sus seguidores. En la grabación, las gemelas Laia y Aimé entraron en la habitación con globos en mano para despertar a su madre. La escena capturada en vivo mostró la ternura del momento: las pequeñas, con sonrisas radiantes y llenas de entusiasmo, entregaron los globos y le dedicaron palabras llenas de amor.

La sorpresa que recibió Daniela Celis de sus hijas en su cumpleaños//Instagram

Daniela, visiblemente emocionada, expresó en ese instante: "Las amo con todas mis vidas". La sencillez de su declaración reflejaba la profundidad del vínculo que comparte con sus hijas, un lazo que se ha fortalecido en medio de los cambios y desafíos que ha enfrentado en su vida personal y profesional. La exparticipante de Gran Hermano ha sabido convertir cada momento con sus hijas en una oportunidad única.

A lo largo del día, Daniela Celis expresó en varias oportunidades su gratitud y alegría, agradeciendo el apoyo y los mensajes de felicitación que recibió. La interacción con sus seguidores reflejaba una profunda conexión con quienes la siguen en Instagram, y cómo estos momentos familiares refuerzan la importancia de valorar cada instante con los seres queridos. La sencillez de los gestos de sus hijas y la sinceridad en sus palabras llenaron de ternura las redes.