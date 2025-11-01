Este viernes 31 de octubre se celebró Halloween y muchas famosas aprovecharon la fecha para mostrar sus disfraces más creativos. Entre ellas, Eva Bargiela compartió una foto que derritió de ternura a sus seguidores: su hijo Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone y que nació hace una semana, se vistió de Simba, el protagonista de El Rey León.

El tierno disfraz de Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone, para festejar Halloween

Eva Bargiela compartió en sus redes sociales una foto que enterneció a todos sus seguidores: su hijo Faustino, fruto de su relación con Gianluca Simeone, vestido con un adorable disfraz de El Rey León. La modelo mostró en sus historias de Instagram al pequeño luciendo un conjunto color beige con la carita de Simba estampada en el pecho y un gorrito con orejitas que completaba el look perfecto para celebrar Halloween.

Faustino Simeone

“De Simba para Halloween”, escribió la influencer junto a la foto, acompañando el mensaje con un emoji de calabaza. En la imagen, Faustino Simeone aparece dormido plácidamente, un gesto que conmovió a los usuarios que rápidamente le elogiaron la tierna postal.

Desde la llegada de su primer hijo en septiembre, la modelo y el hijo del Cholo Simeone se muestran felices y disfrutando de esta nueva etapa familiar. A través de las redes sociales, la modelo y el exfutbolistas revelaron los primeros paseos del bebé y también las visitas familiares.

Eva Bargiela y Gianluca Simeone con Faustino

El disfraz de Simba, uno de los personajes más queridos de Disney, fue sin dudas una elección ideal para su primera celebración de Halloween. Con su look inspirado en el pequeño león, Faustino se robó todas las miradas y conquistó a los seguidores de su mamá con una dosis extra de ternura.

La sorpresa de las hijas del Cholo Simeone a Faustino, el hijo de Eva Bargiela y Gianluca Simeone

Francesca y Valentina, las hijas menores de Diego “Cholo” Simeone y Carla Pereyra, protagonizaron una escena llena de ternura al sorprender a su hermano Gianluca Simeone y a Eva Bargiela para conocer a su sobrino recién nacido, Faustino. Desde Madrid, donde viven junto a sus padres, las niñas viajaron especialmente a la Argentina y prepararon una visita muy especial para el bebé.

Sin avisarles, llegaron a la casa de la pareja vestidas de enfermeras, listas para “cuidar” al nuevo integrante de la familia. Gianluca no pudo contener la emoción al verlas en la puerta y las recibió entre abrazos y besos. Según mostraron en las redes sociales, las nenas pasaron la tarde junto a Faustino, turnándose para tenerlo en brazos y llenándolo de mimos.