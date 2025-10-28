Eva Bargiela reveló fotos inéditas del parto de su primer hijo, Faustino Simeone: “Los días más especiales de mi vida”

Después de anunciar el nacimiento de su primer hijo con Gianluca Simeone, Eva Bargiela volvió a emocionar a sus seguidores al publicar una serie de fotos inéditas del parto y los primeros momentos de vida de Faustino. La modelo, que atravesó una gestación muy acompañada por su pareja y su entorno, decidió mostrar la intimidad de esta etapa tan especial.

Faustino Simeone

“El día que conocimos al amor de nuestras vidas. Bienvenido Faustino”, había escrito días atrás en el anuncio oficial. Ahora, con un nuevo posteo en Instagram, Eva Bargiela compartió un “recap” de lo que definió como los días más importantes de su vida, en un carrusel que reunió desde las horas previas al parto hasta la llegada al hogar familiar.

La emotiva declaración de Gianluca Simeone

“Recap de los últimos cuatro días, los más especiales de mi vida”, escribió Eva Bargiela junto a diez fotografías que capturaron el proceso completo: la sala de preparto, el acompañamiento del equipo médico, la lactancia y el regreso a casa. En una de las imágenes se la ve sonriente junto a Gianluca, mientras sostiene a Faustino en brazos, y en otra, agotada pero feliz, amamantando por primera vez.

El comentario más destacado llegó del propio Gianluca Simeone, quien escribió debajo de las fotos: “La familia que siempre soñé”, reflejando la felicidad que siente por este nuevo capítulo que atraviesa junto a Eva Bargiela

Las reacciones de los seguidores

El posteo de Eva Bargiela superó rápidamente los 50 mil “me gusta” y comentarios llenos de cariño. “Una que se muestra real”, “Son un superequipo”, “Igual a su mami ese bebote” y “Hermosa familia”, fueron algunos de los mensajes que más se repitieron entre los seguidores de la modelo.

Muchos destacaron la naturalidad con la que Eva Bargiela decidió compartir un momento tan íntimo, mostrando la maternidad sin filtros y con ternura. Así, con un tono emotivo y familiar, la modelo y Gianluca Simeone celebran sus primeros días como padres junto a Faustino, el nuevo integrante de la familia Simeone-Bargiela.